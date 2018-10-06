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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
06.10.2018 - 00:42, Son Güncelleme:

CHP'den sağlıkta şiddete ağır ceza teklifi

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CHP'den sağlıkta şiddete ağır ceza teklifi

CHP, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ağır hapis cezası öngören bir yasa teklifi verdi. CHP’nin doktor kökenli İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in teklifine göre, sağlık çalışanını dövenlere 7.5 yıla kadar, öldürenlere de ağır müebbet hapis öngörülüyor.

PARAYA ÇEVRİLMESİN
TBMM Başkanlığı’na iletilen teklife göre, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline, yerine getirdiği sağlık hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması ya da yapması gereken bir işi yapmaması için emir veren, baskı yapan, nüfuz icra eden ya da her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs edenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu eylemlerin şiddet içermesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacak. Bu cezalarda da hükmün açıklanması geri bırakılamayacağı gibi adli para cezasına da çevrilemeyecek. Şiddetin ölümle sonuçlanması durumunda ise fail ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılacak, indirim uygulanmayacak.

Ali Şeker dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının ülkenin her yerinde görevlerini yapmaya çalışırken tehdit, baskı ve şiddetle karşı karşıya kaldığını belirterek, son olarak Dr. Fikret Hacıosman’ın hastasının silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Şeker, şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. Teşhis ve tedavi hizmetlerinin ya da bir diğer deyişle sağlık hizmetlerinin kamusal nitelikte olduğunu göz önünde bulundurursak, sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet ya da teşhis ve tedavi hizmetine yapılan müdahale kamuya ve kamu sağlığına yönelik işlenen suçlar kapsamında kabul edilmelidir.”  

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