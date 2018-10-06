CHP'den sağlıkta şiddete ağır ceza teklifi
CHP, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara ağır hapis cezası öngören bir yasa teklifi verdi. CHP’nin doktor kökenli İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in teklifine göre, sağlık çalışanını dövenlere 7.5 yıla kadar, öldürenlere de ağır müebbet hapis öngörülüyor.
PARAYA ÇEVRİLMESİN
TBMM Başkanlığı’na iletilen teklife göre, sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline, yerine getirdiği sağlık hizmeti nedeniyle yapmaması gereken bir işi yapması ya da yapması gereken bir işi yapmaması için emir veren, baskı yapan, nüfuz icra eden ya da her ne suretle olursa olsun hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs edenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu eylemlerin şiddet içermesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacak. Bu cezalarda da hükmün açıklanması geri bırakılamayacağı gibi adli para cezasına da çevrilemeyecek. Şiddetin ölümle sonuçlanması durumunda ise fail ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılacak, indirim uygulanmayacak.
Ali Şeker dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının ülkenin her yerinde görevlerini yapmaya çalışırken tehdit, baskı ve şiddetle karşı karşıya kaldığını belirterek, son olarak Dr. Fikret Hacıosman’ın hastasının silahlı saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğine dikkati çekti.
Şeker, şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. Teşhis ve tedavi hizmetlerinin ya da bir diğer deyişle sağlık hizmetlerinin kamusal nitelikte olduğunu göz önünde bulundurursak, sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddet ya da teşhis ve tedavi hizmetine yapılan müdahale kamuya ve kamu sağlığına yönelik işlenen suçlar kapsamında kabul edilmelidir.”
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