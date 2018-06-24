CHP'den peş peşe açıklamalar

Muharrem İnce, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin." dedi.

Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da kameraların karşısına geçerek şunları söyledi:

"Bu çok açık bir manüplasyondur. Bu seçimin kaybedeni Erdoğan'dır. Bu seçimi kazanıyoruz. Hangi oyunu yaparlarsa yapsınlar hile yapanın ipliğini pazara çıkaracağız. AA'nın bu numarasının amacı sizi bezdirip evlerinize gitmeniz.



Seçim sonuçlarını adım adım takip ediyoruz. Hiçbir zaman Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48'in üzerine çıkmadı. Seçimin ikinci tura kalma ihtimalini çok net ortaya koyuyor. O yüzden sandıklara herkes sahip çıksın. Görevine devam etsin, vatandaş da seçim kurullarına gitsin. Biz sizi düzenli aralıklarla yüzde 10-15 sonuçları basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Anadolu Ajansı’nın bilgileriyle hiç kimse gönlünü ve kafasını kirletmesin."

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