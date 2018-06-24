Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>CHP'den peş peşe açıklamalar

    CHP'den peş peşe açıklamalar

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 19:29 | Son Güncelleme:

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'dan peş peşe açıklamalar geldi.

    Muharrem İnce, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor, Erdoğan’ın yüksek oy aldığı yerlerin sonuçlarını öncelikli veriyor. Sandık görevlilerimize sesleniyorum moralinizi bozup asla sandıkları terk etmeyin." dedi.

    Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da kameraların karşısına geçerek şunları söyledi:

    "Bu çok açık bir manüplasyondur. Bu seçimin kaybedeni Erdoğan'dır. Bu seçimi kazanıyoruz. Hangi oyunu yaparlarsa yapsınlar hile yapanın ipliğini pazara çıkaracağız. AA'nın bu numarasının amacı sizi bezdirip evlerinize gitmeniz.

    Seçim sonuçlarını adım adım takip ediyoruz. Hiçbir zaman Erdoğan'ın oy oranı yüzde 48'in üzerine çıkmadı. Seçimin ikinci tura kalma ihtimalini çok net ortaya koyuyor. O yüzden sandıklara herkes sahip çıksın. Görevine devam etsin, vatandaş da seçim kurullarına gitsin. Biz sizi düzenli aralıklarla yüzde 10-15 sonuçları basınla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Anadolu Ajansı’nın bilgileriyle hiç kimse gönlünü ve kafasını kirletmesin."

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (24.06.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: secim2018 , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri