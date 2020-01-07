CHP’den önerge... İnternetten silah satışı engellensin

Ruhsatsız silahların internetten rahatlıkla temin edilebildiğini belirten Ağbaba, önergede şöyle dedi: “Ateşli silahlarla işlenen suçların büyük bölümü ruhsatsız silahlarla gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin 2008-2018 yılları arasındaki suç istatistiklerine bakıldığında da ruhsatsız ateşli silahlarla işlenen suçların ruhsatlı ateşli silahlarla işlenenlerden 6 kat fazla olduğu görülmekte. Rastgele açılan ateş sonucu son 4 yılda 3 bin 873 olay yaşanmış ve bu olaylarda 104 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 18 yaşından küçük vatandaşlarımızın bile (internetten) kolayca ruhsatsız silah almasını mümkün kılan bu vahim durumun acilen önlenmesi hukuken ve toplumsal huzur ve güvenliğin tesisi açısından acil bir sorumluluktur.”