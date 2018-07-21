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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.07.2018 - 00:52, Son Güncelleme:

CHP'den muhaliflere sürpriz hamle

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP'den muhaliflere sürpriz hamle

CHP’de olağanüstü kurultay için 604 imzaya ulaştıklarını açıklayan muhaliflere dün akşam CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek çağrı yaptı: “Yarın (bugün) 11.00’e kadar imzaları getirin, gereğini derhal yapalım.” Ancak muhalif kanattan Yaşar Tüzün, “İmzaları tamamlayıp geleceğiz” diyerek çağrıyı reddetti.

CHP’de yönetim değişikliği talep eden muhaliflerin, olağanüstü kurultay yapılabilmesi için başlattığı noter aracılığıyla imza toplama girişiminin üzerinden bir hafta geçti. Son olarak muhalifler kritik eşiği aşarak 604 imzaya ulaştıklarını öne sürdü.

Bunun üzerine dün akşam CHP yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirdi.

Parti yönetiminin bu hamlesine, muhaliflerden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün Twitter üzerinden yanıt verdi. “Partimizin tüzüğünde yazılı olan sürede yeterli sayıda noter tasdikli kurultay delegesi imzası genel merkezimize teslim edilecektir.”

Muhalifler yola çıkarken ilk 4 günde yeterli imzayı tamamlayarak beşinci gün genel merkeze teslim edebileceklerini açıklamışlardı.

İmza toplama gelecek haftaya sarkınca hem genel merkez hem de muhalifler delegeleri iyice yakın markaja aldı.

'DELEGE SORUMLU HAREKET ETMELİ'
Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirerek, “Bizim bu kurultay gündemini bir an önce aşıp asıl mücadelemizi, bir bütün olarak sürdürmemiz çok önemli. Yerel seçimlere bir olarak, iri olarak, diri olarak hazırlanmalıyız. Olağanüstü kurultay sürecine ilişkin de tüm örgütlerimizin, delegelerimizin büyük bir sorumlulukla, duyarlılıkla hareket etmesi gerekiyor. Zaten bu sorumluluk ve duyarlılık örgütlerimizde, delegelerimizde var” dedi. Erkek, imza tartışmalarının bir yarış haline getirilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, “Bu tartışmaları biz kendi içimizde sürdürmeliyiz. Sosyal medyada, basında parti içi tartışmaları gündemde tutmamalıyız” diye konuştu.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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