CHP'den muhaliflere sürpriz hamle
CHP’de olağanüstü kurultay için 604 imzaya ulaştıklarını açıklayan muhaliflere dün akşam CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek çağrı yaptı: “Yarın (bugün) 11.00’e kadar imzaları getirin, gereğini derhal yapalım.” Ancak muhalif kanattan Yaşar Tüzün, “İmzaları tamamlayıp geleceğiz” diyerek çağrıyı reddetti.
CHP’de yönetim değişikliği talep eden muhaliflerin, olağanüstü kurultay yapılabilmesi için başlattığı noter aracılığıyla imza toplama girişiminin üzerinden bir hafta geçti. Son olarak muhalifler kritik eşiği aşarak 604 imzaya ulaştıklarını öne sürdü.
Bunun üzerine dün akşam CHP yönetiminden sürpriz bir hamle geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirdi.
Parti yönetiminin bu hamlesine, muhaliflerden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün Twitter üzerinden yanıt verdi. “Partimizin tüzüğünde yazılı olan sürede yeterli sayıda noter tasdikli kurultay delegesi imzası genel merkezimize teslim edilecektir.”
Muhalifler yola çıkarken ilk 4 günde yeterli imzayı tamamlayarak beşinci gün genel merkeze teslim edebileceklerini açıklamışlardı.
İmza toplama gelecek haftaya sarkınca hem genel merkez hem de muhalifler delegeleri iyice yakın markaja aldı.
'DELEGE SORUMLU HAREKET ETMELİ'
Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay tartışmalarını değerlendirerek, “Bizim bu kurultay gündemini bir an önce aşıp asıl mücadelemizi, bir bütün olarak sürdürmemiz çok önemli. Yerel seçimlere bir olarak, iri olarak, diri olarak hazırlanmalıyız. Olağanüstü kurultay sürecine ilişkin de tüm örgütlerimizin, delegelerimizin büyük bir sorumlulukla, duyarlılıkla hareket etmesi gerekiyor. Zaten bu sorumluluk ve duyarlılık örgütlerimizde, delegelerimizde var” dedi. Erkek, imza tartışmalarının bir yarış haline getirilmesini doğru bulmadıklarını belirterek, “Bu tartışmaları biz kendi içimizde sürdürmeliyiz. Sosyal medyada, basında parti içi tartışmaları gündemde tutmamalıyız” diye konuştu.
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