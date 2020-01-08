CHP’den MİT’e ‘davet’ tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MİT’in yeni binasının açılış töreninde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in bulunmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yöneticilerinin davet edilmemesine tepki gösterdi. Altay, yazılı açıklamasında şu görüşleri vurguladı:

“MİT, adında milli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en üst konumda ve özel nitelikte bir kurumudur. Herkese eşit, siyasetten ve günlük politikadan uzak, ülkenin milli güvenliğini her şeyin üstünde tutan bir anlayışı barındırması gereken kurumun, tam tersi bir yaklaşımla, bir siyasi partinin her tür düzeydeki yöneticileri, eski vekilleri, eski bakanlarıyla en önemli gününde böyle bir görüntü vermesi, tarafsızlığına ve milliliğine büyük zarar vermiştir.

Yalnızca AK Parti’nin bakanları, milletvekilleri, eski bakanlarıyla yapılan bir tören, parti devleti inşa sürecinde yeni bir fütursuzluktan öte bir şey değildir.

SİYASİ PARTİLERE DAVET GİTTİ Mİ?

Törenin ev sahibine ve Cumhurbaşkanı’na sormak gerekir. Adında milli olan kurumun törenine, milletin temsilcisi olan TBMM’de yer alan siyasi partilere bir davet gitmiş midir? Gitmediyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in törende ne işi vardır?

Barış Pınarı harekâtı koordinasyon toplantısının parti yöneticileriyle gerçekleştirilmesi, daha 3-4 gün önce İstanbul’daki ‘Güvenlik Zirvesi’nde yine parti özcüsünün bulundurulması, MİT’in açılış töreni, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın, devleti ‘AK Parti devleti’ yapma çabasının örnekleri değilse nedir? Sayın Erdoğan’ın da MİT Başkanı’nın da öncelikli görevi, kurumlarının saygınlığını ve güvenilirliğine gölge düşürmemektir. MİT, AK Parti’nin değil, devletin kurumu gibi davranmalıdır.”