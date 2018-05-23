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    CHP'den MHP'ye jest

    Murat YILMAZ/ANKARA
    23.05.2018 - 13:46 | Son Güncelleme:

    CHP’li Yenimahalle Belediyesi MHP’li Dumlupınar Belediyesi’ne konukevi ve tesis yapacak. Tesisin temelini ise CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce atacak.

    CHPden MHPye jestAnkara’daki CHP’li Yenimahalle Belediyesi Kütahya’nın MHP’li Dumlupınar Belediyesi’ne konukevi ve sosyal tesis yapacak. Tesisin temelini 25 Mayıs cuma günü Dumlupınar’da miting yapacak olan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce atacak. 2 bin 500 metrekare alan üzerine projelendirilen tesiste çok amaçlı salon, misafirhane gibi farklı bölümler yer alacak.Tesisin, Büyük Taarruz’un yıldönümünde, 30 Ağustos 2018’de tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. MHP’li Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan geçtiğimiz günlerde CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı Ankara’da ziyaret etmişti.

    CHPden MHPye jest

    Etiketler: konuk evi , gündem
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