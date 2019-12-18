CHP’den ‘Las Tesis’li rapor: Yüksek yargıda erkek çok fazla

Raporu hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Ataerkil bir yargıç diyoruz. Türkiye’de yüksek mahkemelerde kadın oranına baktık. Yüksek yargıda, isminde eşitlik olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nda, binlerce insanın kaderinin bağlı olduğu OHAL Komisyonu’nda kadının adı olmadığı gibi kendisi de yok. Seyrettiğiniz şiddet diyoruz. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayıp uygulamadığını denetleyen GREVIO’nun raporuna karşılık verdiği sözleri ortaya koyduk. Veri açıklamaktan bile kaçınan bakanlık şiddeti seyrediyor” dedi.

EŞİTLİK KURUMUNDA BİR KADIN

Raporda yer alan bilgiye göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nda 11 üyenin yalnızca biri kadın. Anayasa Mahkemesi’nde emekli olan 113 üyenin yalnızca 5’i kadın. Mevcut Anayasa Mahkemesi üyelerinin ise yüzde 100’ü erkek. Yargıtay’ın 43 daire başkanı, birinci başkanvekilleri, birinci başkanı, genel sekreter ve yardımcıları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılarının tümü erkek.

DANIŞTAY’IN BAŞKANI KADIN

Danıştay Başkanı kadın olup iki başkanvekili, bir başsavcı ve genel sekreter erkek. Olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraç edilen kişilerin başvurularını inceleyen Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin ise tümü erkek. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 12 üyesinin 4’ü kadın, başkanı ve genel sekreteri erkek. 5 kamu denetçisinin biri kadın, Kamu Başdenetçisi ve kurumun genel sekreteri de erkek. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise 26 üyeden oluşuyor, üyelerin yalnızca 6’sı kadın.