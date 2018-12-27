CHP’den küskün seçmen analizi
CHP, yerel seçimlerde söylem belirlemek için AK Parti ile arasına mesafe koyan küskün milliyetçi - muhafazakâr seçmenler arasında, ‘Soulmate’ denilen ‘derinlemesine görüşme’ yöntemiyle araştırma yaptırdı.
CHP araştırmadan çıkan sonuca göre söylem ve slogan geliştirecek. Goodjob Marka Danışmanlık Şirketi, 37 milliyetçi ve muhafazakâr küskün seçmenle psikologlar ve marka danışmanları eşliğinde görüşmeler yaptı. Ortaya çıkan veriler, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda anlatıldı. AK Parti’den kopan seçmenin ‘ders verme’ niyetinde olduğu belirtilirken, buna uygun söylemlerin oluşturulması gerektiği konuşuldu.
Sunumda milliyetçi ve muhafazakâr küskün seçmenin ekonomik krizin etkilerini doğrudan mutfakta hissetmeye başladığı belirtildi. Toplantıda ayrıca AK Parti’den rahatsız olan milliyetçi ve muhafazakâr kesimin MHP’ye oy verme eğilimi olduğu belirtildi. Bu nedenle kampanya döneminde ‘MHP’ye oy vermenin AKP’ye oy vermek anlamına geleceği yönünde söylemler geliştirilecek. Öte yandan CHP’nin seçimler için hazırladığı, “Yerel seçim 2019 görsel iletişim kılavuzu” yayınlandı. Seçim sloganları olarak “Derman belediyeciliği” ile “Martın sonu bahar”ın kullanılacağı vurgulandı.
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