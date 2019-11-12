CHP’den koruma tepkisi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için geçen ay yükseltilen koruma önlemleri, cumartesi günü yapılan tebligatla tamamen kaldırıldı.
Cumartesi günü Kaftancıoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile toplantıdayken Koruma Şube’den gelen bir yetkili iki koruma polisinin geri çekildiğini belirten bir tebligatı iletti. Gerekçe belirtilmeyen tebligatın altına el yazısıyla şerh notu düşen Kaftancıoğlu’nun notta “Koruma kararının kaldırılma gerekçesi tarafıma tebellüğ edilmemiş olup, başıma gelebilecek her türlü olayla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu kayıt altına alırım” yazdığı bildirildi.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için geçen ay yükseltilen koruma önlemleri, cumartesi günü yapılan tebligatla tamamen kaldırıldı. Cumartesi günü Kaftancıoğlu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile toplantıdayken Koruma Şube’den gelen bir yetkili iki koruma polisinin geri çekildiğini belirten bir tebligatı iletti. Gerekçe belirtilmeyen tebligatın altına el yazısıyla şerh notu düşen Kaftancıoğlu’nun notta “Koruma kararının kaldırılma gerekçesi tarafıma tebellüğ edilmemiş olup, başıma gelebilecek her türlü olayla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu kayıt altına alırım” yazdığı bildirildi.CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, dün TBMM Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplanması için soru önergesi vererek, korumaların kaldırılmasının gerekçesini sordu.
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