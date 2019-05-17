CHP'den Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP'den Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuru
GeriGündem CHP'den Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
TBMM (AA)
17.05.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

CHP'den Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP'den Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvuru

CHP, "seçmenlerin kişisel verilerinin kanuna aykırı şekilde ele geçirildiği" iddiasıyla Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurdu.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla yapılan başvuruda, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul seçimlerinin adeta yılan hikayesine dönüştüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bazı ilçe belediye başkanlığı seçimlerine yönelik AK Parti ve MHP'nin günler süren itirazları nedeniyle oyların defalarca sayıldığı belirtildi.

Başvuruda, iki partinin sonu gelmez itirazlarının, AK Parti'nin 16 Nisan'da bavullar eşliğinde yaptığı ve adeta görsel şova dönüştürdüğü olağanüstü itiraz dilekçesine delil aramak için olduğunun sonradan anlaşıldığı savunuldu.

AK Parti'nin itiraz dilekçesinden ve parti yetkililerinin kendi beyanlarından, hiçbir partiyle paylaşılmayan kısıtlı, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin listesinin devletin tüm imkanlarını kullanan AK Parti tarafından elde edildiğinin kolayca anlaşıldığı belirtilen başvuruda, "Eşit şartlarda yarışılması esas olunan seçim sürecinde, CHP ya da diğer partilerle paylaşılmayan verilerin bir siyasi partinin erişimine açılması kabul edilemez." ifadesi kullanıldı. 

Başvuruda, AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde kısıtlı, hükümlü ve tutukluların yanı sıra zihinsel engellilerin sayısına da yer verildiğine değinilerek, AK Parti iktidarı tarafından devlet hastanesi raporlarına erişildiğinin, kişisel sağlık verilerinin elde edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. 

"KAMU GÜCÜNÜ KULLANARAK ELDE ETTİ"

Başvuruda, 31 Mart seçimlerini izleyen günlerde, seçim güvenliği tartışmalarının ve gündeminin gölgesinde kalmış olsa da kişisel verilerin gizliliği ve kişisel sağlık verilerinin mahremiyetinin ihlal edildiği, bu verilerin Sağlık Bakanlığından alındığının ortada olduğu ileri sürüldü.

Kısıtlı, tutuklu ve hükümlü seçmenlerin TC kimlik numaralarının bulunduğu ekli listelerin ise Adalet Bakanlığından temin edildiğinin açık olduğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz imzalı aynı dilekçede, sandık başkanı ve memur üye olarak görev yapamayacak sandık kurulu üyelerinin listesinin detaylı bir biçimde iletildiği anımsatıldı.

Sandık kurulu başkan ve üyelerine ait TC kimlik numaralarını içerir listenin İçişleri Bakanlığı ya da Adalet Bakanlığı kanalıyla AK Parti'ye iletildiği, AK Parti'nin de bu listeyi başka kamu kurumlarına ileterek, bu isimlerin çalışıp çalışmadıkları ve SGK kaydı bulunup bulunmadığı biçimindeki verileri kamu gücünü kullanarak elde ettiğinin anlaşıldığı savunuldu.

Parti yetkililerinin açıklamalarının, sadece sandık kurulu başkanlarının kişisel verilerinin afişe edilmekle kalmadığı, sandık kurulu başkanlarının akrabalarına ilişkin kişisel bilgilerin de araştırıldığını gösterdiği ifade edildi.

"VERİLERİN PAYLAŞILMASI YASAYA AYKIRI"

CHP'nin başvurusunda, devlet hastanesi raporlarını da içeren kişisel sağlık verileri ile mahkumiyet ya da tutukluluk durumlarına ilişkin adli kayıtların, özel nitelikli kişisel veri olduğu ve bu verilerin bir siyasi partiye verilmesinin yasaya aykırı olduğu belirtildi.

Bu verilerin toplanması, temin edilmesi ve bir siyasi partiye verilmesinin, anayasa ve kanuna aykırı olduğu ve Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak tanımlandığı ifade edilen başvuruda, şöyle devam edildi: 

"Tüm bu sebeplerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanan seçmenlere ait devlet hastanesi raporlarını içeren kişisel sağlık verilerinin, kısıtlılık, tutukluluk ve hükümlülük bilgilerini içeren adli sicil verilerinin ve sandık kurulu başkan ve üyelerine ait kişisel verilerin toplanması, temin edilmesi, kanuna aykırı biçimde işlenmesi, AK Parti yetkililerine iletilmesi sürecinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 15. maddesi gereğince incelenmesi, inceleme sonucunda vatandaşların rızaları dışında paylaşılan kişisel verilerinin imhasının ve bu verileri bir siyasi partiyle paylaştığı ortaya çıkacak kamu görevlileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerince işlem yapılması amacıyla suç duyurusunda bulunulmasının sağlanması için inceleme sonuçlarıyla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz. "

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Tüyler ürperten ifade ortaya çıktı: Siyanürü "1, 2, 3 fondip" diyerek içirmiş

İstanbul'da garip olay! Her şey eski eşinin erkek arkadaşını vurmasıyla başladı

Eğitim sistemi değişiyor.. İşte detaylar

Fabrikada esrar üreten iş insanına büyük şok! Bu kez jandarma geldi...