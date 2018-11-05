CHP’den karikatürle dokuz soru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’den karikatürle dokuz soru
GeriGündem CHP’den karikatürle dokuz soru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN - ANKARA
05.11.2018 - 01:36, Son Güncelleme:

CHP’den karikatürle dokuz soru

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’den karikatürle dokuz soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik krizden çıkış için önerdiği 13 madde ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelttiği 9 soruyu karikatür albümü olarak bastırdı. Albümdeki karikatürleri Kılıçdaroğlu kendisi seçti.

CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kurmaylarına, 13 maddelik ekonomi reçetesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelttiği 9 sorunun basılarak örgüte dağıtılması talimatı vermişti. Mizah dergilerini yakından takip eden Kılıçdaroğlu, ekonomi için 13 madde ve 9 soruyu özellikle gençlerin daha iyi anlaması ve anlatması için bu kez böyle bir yönteme başvurdu.

Mizahla anlatım fikrini Leman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün’e açan Kılıçdaroğlu, Leman ekibinin bir karikatür albümü hazırlanmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun isteği üzerine, ekonomi için 13 madde ve 9 soru karikatür albümü olarak da basıldı. Albümde yer alan karikatürlerin bir kısmı Leman dergisinde daha önce yer alırken, bir kısmı da özel olarak çizildi. Daha önce yayınlanan karikatürleri Kılıçdaroğlu’nun seçtiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kâğıt fiyatlarının artması nedeniyle boyutlarını küçülten Leman Dergisine destek için böyle bir albüm hazırlattığı öğrenildi.

CHP’den karikatürle dokuz soru

İLK VE SON SAYFADA KILIÇDAROĞLU VAR

Albümün ilk ve son sayfalarında Kılıçdaroğlu’nun karikatürü yer alıyor. Kılıçdaroğlu’un yanında, “Türkiye bugün içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulur, nelerin yapılması gerekir? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda lafları eğip bükmeden çok açık, çok net 13 madde halinde yapılması gerekenleri sıraladı” yazısı bulunuyor. Ardından 13 maddelik ekonomi reçetesi başlıyor.

Albümün son sayfasında ise Kılıçdaroğlu, “İstediğin soru ile başlayabilirsin” diyor. Bazı karikatürlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alıyor. 150 bin tane bastırılan albüm, 81 il gençlik kolları aracılığıyla dağıtılacak.

CHP’den karikatürle dokuz soru

SORULAR

Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a yönelttiği dokuz sorudan bazıları şöyle:

“Tarımı bitir, çiftçiyi borç batağına sürükle, samandan mercimeğe, canlı hayvandan, ete kadar tarım ürünlerini ithal et’ diyenler dış güçler miydi? Yandaşlarına Türkiye’nin en büyük ihalelerini dolar endeksli ver, ver ki dolar yükseldikçe daha fazla kazansınlar’ diyenler dış güçler miydi? Hadi ihaleleri dolarla verdin ‘Yandaşlarına dolarla gelir garantisini de ver’ diyenler dış güçler miydi? Hadi, dolarla yandaşlarına gelir garantisi de verdin, peki ‘Yandaşlarının sözleşme değeri 123 milyar dolar olan projelerinin dış borçlarına devleti kefil et’ diyenler dış güçler miydi? ‘Döviz geliri olmayan şirketlerin, döviz cinsinden borçlanmalarına izin ver’ diyenler dış güçler miydi?”

13 ÖNERİ

“Devlette liyakat yeniden inşa edilmelidir. Demokrasiye geçilmeli, hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği sağlanmalıdır. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı sağlanmalıdır. Akılcı bir dış kaynak yönetimine geçilmelidir. Dolar esas alınarak yapılan ihaleler süratle Türk Lirası’na dönüştürülmelidir. Kamu İhale Yasası değiştirilmelidir. Sayıştay’a uluslararası standartlarda denetim yapılmalıdır. Bütçe disiplini sağlanmalıdır. Dış politika 180 derece değişmelidir. Geleceğimizi ipotek altına alan kontrolsüz borçlanmadan kaçınılmalıdır. Adaletsiz vergi politikası düzeltilmelidir. Üretimi önceleyen bir planlama ve teşvik politikası yaşama geçirilmelidir. Türkiye israftan kaçınmalı, tasarruf sağlanmalıdır.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Teşekkür etseydiniz!

Mehmet Özhaseki: Çok oy almak için defolu aday göstermeyiz

Akdeniz ve Ege mesajı: Meydanı denizdeki haydutlara bırakmayacağız

O öğretmen açığa alındı