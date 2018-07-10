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    CHP’den Kararnamelere özel ekip

    Rifat BAŞARAN - ANKARA
    10.07.2018 - 20:49 | Son Güncelleme:

    CHP, yeni sistemde devletin yeniden yapılanmasını mercek altına alacak. Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında iki ayrı ekip oluşturulacak. Ekipler yeni oluşturulan kurulları ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini inceleyecek.

    CHP, 9 Temmuz’da resmen başlayan yeni dönemde devlet yeniden yapılandırılırken yeni kurulan kurulları ve ofisleri yakından takip edecek. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu başkanlığında, kamu idaresinden gelen isimlerden oluşan teknik bir heyet, yeni oluşumları inceleyerek, parti yönetimine rapor sunacak. Parti yönetimi anayasaya aykırı bulunan yapılanmalarla ilgili itirazları seslendirecek. İkinci bir ekip ise Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine mercek tutacak. Yine Prof. Dr. Kaboğlu’nun başkanlığını yürüteceği ekipte hukukçu milletvekilleri yer alacak. Oluşturulacak ekip, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini inceleyecek ve değerlendirme yapacak. Bu değerlendirme sonucu grup yönetimi, hangi kararnamelerin yargıya taşınacağına, hangileri ile ilgili nasıl tavır alınacağına karar verecek.

    ORYANTASYON BAŞLIYOR

    CHP’nin TBMM’de temsil edildiği 144 milletvekilinden 74’ü ilk kez seçildi. CHP’nin yarın yapılacak kapalı grup toplantısında, yeni milletvekillerinin TBMM’ye ve tüm milletvekillerinin yeni uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne adapte olması için oryantasyon çalışması yapılacak. Prof. Dr. Kaboğlu, toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin nasıl işleyeceği ve yeni oluşturulan kurulların hangi görevleri yapacağına ilişkin bilgi verecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , kararname
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