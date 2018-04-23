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    CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekille AK Partili vekil arasında dikkat çeken diyalog

    Hürriyet Haber
    23.04.2018 - 16:40 | Son Güncelleme:

    CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile AK Partili vekil Ayşe Sula Köseoğlu arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Meclis Başkanı Kahraman tebrikleri kabul etti. Tam bu sırada AK Parti'li Köseoğlu ile bir gün önce CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kayışoğlu arasında geçen dikkat çeken bir konuşma kameralara yansıdı.

    AK Parti'li Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve CHP'den İYİ Parti sıralarına geçen 15 vekil arasında bulunan Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu arasındaki diyalog  dün yaşanan CHP’den İYİ Parti’ye vekil transferi ile ilgiliydi.

    Kameralara yansıyan diyalogta AK Parti'li Köseoğlu, İYİ Parti'ye geçen Kayışoğlu'na seslenerek, "Dün çok ağlamaklıydın canım benim" dedi. Kayışoğlu ise, "Demokrasiye geçmenin verdiği bir gurur vardı" sözleriyle yanıt verdi. İçeri doğru giden Köseoğlu yanıtı duyar duymaz, "Bu şekilde tarihe geçmek istemezdim" ifadelerini kullandı. İki vekil daha sonra TBMM salonuna doğru hareket etti.

    Etiketler: gündem
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