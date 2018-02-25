CHP'den ittifak simülasyonu

CHP, AK Parti ve MHP’nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından başlattığı simülasyon çalışmasını tamamladı. CHP, 1 Kasım 2015’teki seçim sonuçlarını, yeni anayasada öngörülen 600 milletvekili üzerinden hesapladı. Buna göre hazırlanan simülasyonda, CHP’den 7, HDP’den de 1 milletvekilliği ittifaka geçiyor. Bu sayı 550 milletvekili üzerinden yapılan hesaplamalarda 13 milletvekiline çıkıyor.

Simülasyon sonuçlarını Hürriyet’e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şunları söyledi:

CHP, AK Parti ve MHP’nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından başlattığı simülasyon çalışmasını tamamladı. CHP, 1 Kasım 2015’teki seçim sonuçlarını, yeni anayasada öngörülen 600 milletvekili üzerinden hesapladı. Buna göre hazırlanan simülasyonda, CHP’den 7, HDP’den de 1 milletvekilliği ittifaka geçiyor. Bu sayı 550 milletvekili üzerinden yapılan hesaplamalarda 13 milletvekiline çıkıyor.

CUMHURU BÖLÜYOR

“Daraltılmış seçim çevresi düşünüldüğü söyleniyor. Daraltılmış seçim çevresinde haksız temsil daha da artar, seçim çevreleri küçüldükçe haksız milletvekili çıkarma imkânı artıyor. Haksız temsil demiştik buna. Örneğin İYİ Parti, MHP’den fazla oy almasına rağmen yüzde 10 barajını geçemezse, MHP daha az bir oyla milletvekili çıkartabilecek. Baraj altında kalan partilerin milletvekilleri ittifaka dağıtılacak. İttifak, alamayacağı milletvekilini alıp kendi sepetine koyuyor, sonra kendi içinde büyük parti küçük parti diye bu milletvekillerini paylaştırıyor. Bu, kutuplaşmayı arttıran, cepheler yaratan bir siyaset. Adına ‘Cumhur İttifakı’ diyorlar ama cumhuru bölüyor. ‘Belli bir kampa geçin ve kampta siyaset yürütün’ diye zorlayan bir sistem. Partilerin kendi kimlikleri ile siyaset yapma alanı daraltılıyor. Herkesi ittifaka zorlayan bir sistem dayatılmış. Türkiye’nin cephelerin yaratıldığı siyasetten ziyade uzlaşma siyasetine ihtiyaç var.”

‘CUMHURBAŞKANI YAŞATMAYI SAVUNMALI’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yazılı açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniforma giyen bir kız çocuğunu kürsüye çıkararak, “Türk bayrağı da cebinde, şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler” sözlerine tepki gösterdi. Özel, “O çocuğun şehit olacak görevlere gelmesine 20 sene var. Bir ülkenin cumhurbaşkanının, devlet adamının görevi öldürmeyi değil yaşatmayı savunmaktır” dedi.