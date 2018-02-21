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    CHP'den istismarcıya ağır cezaya tam destek

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    21.02.2018 - 20:29 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tüm milletvekillerine çocuk istismarcılarına verilecek cezanın arttırılmasını öngören yasa çalışmasına katkıda bulunmaları talimat verdi.

     CHP, başta eğitim olmak üzere bu konuda önleyici tedbirleri belirleyerek hükümete öneri olarak sunacak. CHP’nin dün toplanan MYK’sında başta çocuk istismarını önlemek için yapılacak yasal çalışma olmak üzere, Afrin’e yönelik operasyon ve gündemdeki diğer konular ele alındı. Edinilen bilgiye göre, hükümetin çocuk istismarına ağır cezalar öngören yasa hazırlığı konusunda parti görüşü belirlendi. Buna göre CHP, istismarcıya ağır cezaya destek verirken, çocuklara yönelik istismar, taciz ve tecavüzlerin önlenmesi için başta eğitim olmak üzere yapılması gerekenleri araştırarak, önerilerini hükümetle paylaşacak. Kılıçdaroğlu, bu konuda grup başkan vekillerine talimat vererek, “CHP grubu tüm milletvekilleriyle birlikte bu çalışmada görevlidir. Gerek ceza, gerekse eğitim konusunda tüm milletvekillerimiz konuyu araştırarak, sorunun çözülmesi için yapılması gerekenleri belirlesin” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından düzenlemeye zina ile ilgili hükümlerin de eklenebileceği konuşulurken MYK üyeleri, “Zina ile çocuklara yapılan bir alçaklık aynı değil. Bu ikisinin karıştırılmaması gerekir” görüşünü savundu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , istismar , son dakika
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