CHP'den istismar tasarısına iki öneri

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, tasarı hakkında partisinin görüşünü almak için kendilerini ziyaret edecek olan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’dan, cezai yaptırımların yanı sıra önleyici sosyal tedbirlerin de alınmasını isteyecek.



BİLİM İNSANLARI DİNLENSİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ile milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kanayan yaranın eğitim ve sosyal boyutu ile gelen tasarı üzerine görüşleri içeren iki ayrı rapor hazırladı. Akdağ, bugün CHP ve MHP’yi ziyaret ederek tasarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. CHP, bu iki raporu Akdağ’a verecek. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, cezai boyutunu destekledikleri tasarıya ilişkin hassas ve yapıcı bir tutum takındıklarını belirterek, şunları söyledi: “İki ayrı önerimiz olacak. Tasarı komisyona geldiğinde en büyük isteğimiz bilim insanlarının, sosyolog, psikologların ve konuyla ilgili çalışan sivil toplum örgütlerinin söz alarak kendi açılarından konuyu gündeme getirmeleri, komisyonun bu insanları dinlemesi. İstismar, toplumsal yara olmaya devam ediyor. Bataklığı kurutmak gerekiyor. Bu nedenle üzerinde durduğumuz bataklığın kurutulması ve bu tip olaylara neden olan zeminin ortadan kaldırılması. Bu nedenle ikinci önerimiz de cezai yaptırımların yanı sıra önleyici sosyal tedbirlerin de alınması.”