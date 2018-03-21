Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>CHP’den ‘istismar’ raporu: Çocuk bakanlığı kurulmalı

    CHP’den ‘istismar’ raporu: Çocuk bakanlığı kurulmalı

    Umut ERDEM/ANKARA
    21.03.2018 - 23:28 | Son Güncelleme:

    CHP, TBMM’de milletvekilleri ve istismar konularında uzmanlar ile ‘Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar’ konulu bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası hazırlanan rapordaki bazı öneriler şöyle:

    - Cinsel istismara uğrayan çocuk adalet sistemine girdiği andan itibaren sosyal inceleme raporu alınmalı. Cebir, tehdit, baskı, iradesini etkileyen bir durumun olup olmadığı tespit edilmeli.

    - Adalete erişim kolaylaştırılmalı ve ücretsiz olmalı. Bürokratik engeller azaltılmalı.

    - Adli sistemde hâkim, savcı ve avukatlar çocuk adalet sistemine duyarlı, donanımlı kişiler olmalı.

    -  TCK’nın 103. maddesine ‘temas edilmeden yapılan davranışlar da cinsel istismar olarak değerlendirilir’ ibaresi eklenmeli.

    - ‘Gizlilik ilkesi’ gereğince çocuklar örselenmeden tek bir defa ifadesi alınmak suretiyle adalet sisteminin dışarısına çıkarılmalı.

    - Adli sisteme giren çocukların tekrar mağdur olmaması için düzenli olarak takibi yapılmalı.

    - Çocuk İzleme Merkezi’nin yönetmeliği çıkarılmalı.

    - Çocuk Bakanlığı kurulmalı.

    Etiketler: istismar , CHP , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri