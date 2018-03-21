CHP’den ‘istismar’ raporu: Çocuk bakanlığı kurulmalı

- Cinsel istismara uğrayan çocuk adalet sistemine girdiği andan itibaren sosyal inceleme raporu alınmalı. Cebir, tehdit, baskı, iradesini etkileyen bir durumun olup olmadığı tespit edilmeli.

- Adalete erişim kolaylaştırılmalı ve ücretsiz olmalı. Bürokratik engeller azaltılmalı.

- Adli sistemde hâkim, savcı ve avukatlar çocuk adalet sistemine duyarlı, donanımlı kişiler olmalı.

- TCK’nın 103. maddesine ‘temas edilmeden yapılan davranışlar da cinsel istismar olarak değerlendirilir’ ibaresi eklenmeli.

- ‘Gizlilik ilkesi’ gereğince çocuklar örselenmeden tek bir defa ifadesi alınmak suretiyle adalet sisteminin dışarısına çıkarılmalı.

- Adli sisteme giren çocukların tekrar mağdur olmaması için düzenli olarak takibi yapılmalı.

- Çocuk İzleme Merkezi’nin yönetmeliği çıkarılmalı.

- Çocuk Bakanlığı kurulmalı.