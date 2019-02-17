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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.02.2019 - 21:34, Son Güncelleme:

CHP'den istifa etti DSP'den aday oldu

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CHP'den istifa etti DSP'den aday oldu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının, eski Çankaya Belediye Başkanlarından Haydar Yılmaz olduğunu bildirdi.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçim hazırlıkları ile aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Birçok seçim bölgesinde iddialı adaylarla seçime katıldıklarını belirten Aksakal, Ankara'da da büyükşehir belediye başkanlığını kazanacak bir adayla seçmenin karşısına çıktıklarını dile getirdi.

Ankara'da, sosyal demokrat seçmenin oy vereceği bir aday bulunmadığını, her iki ittifakın da sağcı adaylarla seçimlere katıldığını değerlendiren Önder Aksakal, "Demokrat, solcu seçmenin bir seçenek kapısı olması gerekiyordu. DSP olarak biz Haydar Bey'i göstererek bunu sağladık." dedi.

Haydar Yılmaz'ın 1994-1999 dönemlerinde Çankaya Belediye Başkanlığı yaptığını ve Ankara'yı çok iyi tanıdığını belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Haydar bey, Çankaya İlçe Seçim Kuruluna partisinden istifa ettiği yönündeki dilekçesini verdikten sonra kendisiyle görüştük ve adayımız oldu. Ankara'yı tanıyan, sorunlarını bilen ve çözüm önerileri olan bir siyasetçi. Biz DSP olarak toplumun kendisini ülkücü diye tanımlayan iki adaya mecbur bırakılmasını istemiyoruz. Seçmen bir parantezin içine sokulmamalı. Demokrat, solcu seçmenin de gönül rahatlığıyla oy vereceği bir adayla karşılarına çıkıyoruz. Ankara'nın duyarlı seçmeninin adayımızı başkan yapacağına inanıyoruz."

DSP'nin "sol oyları" böldüğü yönündeki eleştirileri kabul etmediklerini bildiren Aksakal, akılcı bir strateji ile hareket ettiklerini söyledi.
"CHP bizim ilgi alanımızda değil." diyen Önder Aksakal, Çankaya ve Yenimahalle'de de güçlü adaylarla seçmenin karşısına çıkacaklarını kaydetti.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı medya kuruluşlarında yer alan, "DSP ile ittifak amacıyla Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun DSP'ye gitti ve teklifimizi iletti ama kabul etmediler." şeklindeki sözlerine ise tepki gösterdi.
Bunun kesinlikle doğru olmadığını vurgulayan Önder Aksakal, "CHP'den bize kesinlikle bir iş birliği teklifi gelmedi. Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun bizi ziyaret etti ancak çay içip gittiler." diye konuştu.

Aksakal, Haydar Yılmaz'ın büyükşehir belediye başkanlığına adaylığını yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyecekleri basın toplantısıyla açıklayacaklarını bildirdi.

CHP'den istifa eden ve DSP'ye katılan Haydar Yılmaz, 1999-2004 yıllarında Çankaya Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı. 

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