CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül kimdir? Mustafa Sarıgül'ün hayatına ilişkin bilgiler
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Şişli'den adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklaması ardından Mustafa Sarıgül’ün hayatı ve siyasi kariyeri bir kez daha gündeme geldi. Peki, Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında?
Mustafa Sarıgül, 1956 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. nEğitimine sırasıyla Talatpaşa İlköğretim okulu, Şişli Ortaokulu, Zincirlikuyu Yapı Teknik Lisesi'nde devam etti ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu.
İş yaşamına Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nde devam etti.
Daha sonra kamu görevinden ayrılarak ticaret yapmaya başladı.
Siyasi yaşamı Gençlik Kolu Yönetim Kurulu üyeliği ile başladı, daha sonra;
CHP Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Sekreterliği,
CHP Gençlik Kolu Yönetim Kurulu Başkanlığı,
CHP İlçe Başkanlığı, Kurultay Delegeliği,
SHP 18. Dönem İstanbul Milletvekilliği,
TBMM Başkanlık Divanı Üyeliği,
F.M.V. Işık Lisesi Okul Aile Birliği Üyeliği,
Türk Parlamenterler Birliği Üyeliği,
Türk-Alman Parlamento Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği,
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyeliği,
Herkes İçin Spor Federasyonu As Başkanlığı,
Futbol Federasyonu Delegesi olarak görev yaptı.
TBMM'de Genç Bir Milletvekili”, “İstanbul'da Direksiyon Sallamak” ve “Ne Bir Eksik Ne Bir Fazla” adlı üç kitabı bulunmaktadır. »1999 Yerel Seçimlerimde Şişli Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir. Üst üste üç dönem seçilerek Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Şişli Belediye başkanlığı sırasında yaptığı çalışmalarla çeşitli ödüller kazandı.
Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD)Eylül 2005 ve 2008 seçimlerinde,,seçim kampanyasına destek verdi. Mart 2009 Yerel Seçimlerde 3.defa Belediye Başkanı seçildi.
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