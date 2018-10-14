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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.10.2018 - 20:07, Son Güncelleme:

CHP’den İş Bankası tepkisi: Direnme hakkımızı kullanırız

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CHP’den İş Bankası tepkisi: Direnme hakkımızı kullanırız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankası hisseleri ile ilgili “Konuyu Meclis’e getirip, bu hisselerin Hazine’ye devrini sağlayacağız” sözlerine tepki gösterirken, “Bugün Atatürk’ün mirasını, tapusunu delmeye çalışanlar, milletin mirasının tapusunu da deleceklerdir” dedi. Öztrak Hürriyet’e şu açıklamaları yaptı:

SUÇLULUK TELAŞI

“Görebildiğim kadarıyla ciddi bir şekilde suçluluğun telaşındalar. Ekonomiyi batırdılar, Türkiye’nin itibarını ciddi bir şekilde erozyona uğrattılar. Suçluluk telaşında İş Bankası’nı ortaya atıyorlar. İş Bankası hisseleri Atatürk’ün vasiyeti ve mahkeme kararıyla CHP’nindir. Biz de bu vasiyeti yerine getirmek için çalışıyoruz. Anayasa’da da bunun yeri var, Atatürk’ün mirasına dair. Buradaki mesele ne?

YATIRIM GELMEZ

Bu geçmişte denendi, hep hüsranla sonuçlandı. En son da 12 Eylül generallerinin girişimi oldu. Bugün Atatürk’ün mirasını, tapusunu delmeye çalışanlar, milletin mirasının tapusunu da deleceklerdir. Sorun CHP sorunu değil, milletin de sorunudur. Mülkiyet ve miras hakkını, özel hukuk hükümlerini hiçe sayan bir zihniyet tarafından yönetilen ülkeye yabancı sermaye gelmez, yerli sermaye yatırım yapmaz. Sorun, sarayın gündem değiştirmek için yaptığı bu girişimlerle ekonomiye zarar verecek pozisyona gelmeleridir.

MHP PEŞİNE TAKILDI

Mülkiyet hakkı açısından da öyle anlaşılıyor ki MHP de bu süreçte sarayın peşine takılmıştır. Kanuna karşı yapılan bu girişim kanuna rağmen, Anayasa’ya rağmen son derece tehlikelidir. Sorun CHP sorunu değil milletin de sorunudur. Mülkiyet ve miras hakkını, özel hukuk hükümlerini hiçe sayan bir zihniyet tarafından yönetilen ülkeye yabancı sermeye de gelmez yerli sermaye yatırım da yapmaz. CHP olarak da eşkıya karşısında Anayasa’dan kaynaklanan her türlü direnme hakkını kullanırız.

DAMPİNGLE ENFLASYON DÜŞMEZ

(Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı) Fiyatların düşmesinden, vatandaşın daha ucuza alışveriş yapmasından ben de memnunum ama uzun vadeli bakmalıyız. Fiyatları aşağı çekmek suretiyle enflasyonun düşeceğini bekliyorlar ama insanlar her gün konkordato ilan ediyor, iflas ediyor. Damping yaparak enflasyon düşmez. Üretici fiyatları yüzde 40, tüketici fiyatları yüzde 20 artmış, yüzde 20 marj var. Dönüp, ‘indirin fiyatları’ derseniz, çoğu iflas eder ki, birçoğu o noktaya gelmiş, ya da tezgâh üstüne iki tane koyuyorsa, sekizi tezgâh altına iner, karaborsa olur. Fiyatı düşürmek için kârından vazgeçecek veya işçi çıkartacak. Elektrik ve gazda niye indirim yapmıyor.

STRATEJİ OLABİLİR

İndirim yapılan ürünlerin hepsi enflasyon sepetinde ise ancak yüzde 10 düşer. Gıdada yapılıyor diğer kalemlerde indirim yapmıyorsa gıda fiyat artışı düşük, diğerleri yüksek olur negatif bir rakam çıkmaz. Arkasında bir strateji olabilir. Geçtiğimiz hafta TÜİK Başkan Yardımcısı enflasyon rakamları fazla çıktığı için görevden alındı. Enflasyon nedeniyle şimdi teatral bir program uygulanıyor. Yeni başkan yardımcısı acaba enflasyonu gizleyerek düşük enflasyon mu açıklayacak? Bu memura, işçiye yapılacak zam nedeniyle enflasyonu gizlemektir, onların cebinden almaktır.”

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