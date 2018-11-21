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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
21.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP'den ihraç

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CHP'den ihraç

TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında “Türkçe ezan” tartışmaları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sarf ettiği sert sözler nedeniyle “gruptan kesin çıkarma” cezası verdi.

Yılmaz’ın, “ezanın Türkçe okunması gerektiğine” ilişkin sözleri tepkilere neden olmuş, CHP yönetimini harekete geçerek, “TV programına izinsiz katıldığı” gerekçesiyle disipline sevk etmişti. Bu kararın ardından Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak sert sözler sarf eden Yılmaz, ikinci kez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

EROL SAVUNMA YAPACAK

CHP Grup Disiplin Kurulu, dün Yılmaz ve Gürsel Erol’un durumunu görüşmek için toplandı. Yılmaz hakkında “gruptan kesin çıkarma” cezası verilmesine, Elazığ Milletvekili Erol’un ise sözlü savunmasını 13 aralık 2018 tarihinde yapmasına karar verildi. Yılmaz, bağımsız milletvekili olacak.

HUKUKİ MÜCADELE VERECEĞİM

Öztürk Yılmaz dün düzenlediği basın toplantısında kararı yargıya götüreceğini ifade ederek şunları söyledi: “Her şeyden önce bunu bir vefasızlık olarak görüyorum. İkincisi hak, hukuk, adalet arayışında olan bir partinin adaletsizliği olarak görüyorum. Böyle bir sudan gerekçe ile parti dışına itilmem her şeyden önce vicdanları kanatmıştır. Siyasi ve hukuki mücadelemiz devam edecek. Hukuki süreç sonlanana kadar bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim.”

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