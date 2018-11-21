CHP'den ihraç
TBMM CHP Grup Disiplin Kurulu, Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında “Türkçe ezan” tartışmaları ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sarf ettiği sert sözler nedeniyle “gruptan kesin çıkarma” cezası verdi.
Yılmaz’ın, “ezanın Türkçe okunması gerektiğine” ilişkin sözleri tepkilere neden olmuş, CHP yönetimini harekete geçerek, “TV programına izinsiz katıldığı” gerekçesiyle disipline sevk etmişti. Bu kararın ardından Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak sert sözler sarf eden Yılmaz, ikinci kez Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.
EROL SAVUNMA YAPACAK
CHP Grup Disiplin Kurulu, dün Yılmaz ve Gürsel Erol’un durumunu görüşmek için toplandı. Yılmaz hakkında “gruptan kesin çıkarma” cezası verilmesine, Elazığ Milletvekili Erol’un ise sözlü savunmasını 13 aralık 2018 tarihinde yapmasına karar verildi. Yılmaz, bağımsız milletvekili olacak.
HUKUKİ MÜCADELE VERECEĞİM
Öztürk Yılmaz dün düzenlediği basın toplantısında kararı yargıya götüreceğini ifade ederek şunları söyledi: “Her şeyden önce bunu bir vefasızlık olarak görüyorum. İkincisi hak, hukuk, adalet arayışında olan bir partinin adaletsizliği olarak görüyorum. Böyle bir sudan gerekçe ile parti dışına itilmem her şeyden önce vicdanları kanatmıştır. Siyasi ve hukuki mücadelemiz devam edecek. Hukuki süreç sonlanana kadar bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim.”
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