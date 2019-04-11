CHP’den Iğdır örneği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’den Iğdır örneği
GeriGündem CHP’den Iğdır örneği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN/ANKARA
11.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’den Iğdır örneği

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’den Iğdır örneği

CHP, AK Parti’nin Büyükçekmece’deki seçmen listelerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla iptal talebine karşı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 2014 yılında Iğdır’da seçmen listeleri üzerinden yapılan bir başvuruya verdiği ret kararını emsal gösteriyor.

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AK Parti’nin Büyükçekmece’de seçmen listelerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla seçimlerin iptali için YSK’ya yaptığı başvuru üzerine, YSK’nın 2014 yılındaki yerel seçimlerde Iğdır’da benzer bir gerekçeyle yapılan başvuru üzerine verdiği kararı sosyal medya hesabından paylaştı. YSK’nın 2014 yılında Iğdır’la ilgili verdiği kararda, “Seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınması ve incelenmesi mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usulsüzlük iddialarına dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez” hükmü yer aldı. Erkek, YSK’nın 2014 yılında verdiği Iğdır kararına uygun hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, “Seçim hukukunda kesinleşen seçmen listelerini seçimden sonra tartışmaya açmak seçim güvenliğini yok eder. Seçim gecesi sandıkların iradesini kesin olarak ortaya koyan ıslak imzalı tutanakları reddetmek sandığa vurulan bir darbedir” dedi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dikkat çeken sözler: Anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Yakalandılar! Ankara'daki köpek katliamında şok detay

Kocaeli'nde yürek sızlatan görüntü