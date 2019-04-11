CHP’den Iğdır örneği
CHP, AK Parti’nin Büyükçekmece’deki seçmen listelerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla iptal talebine karşı, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 2014 yılında Iğdır’da seçmen listeleri üzerinden yapılan bir başvuruya verdiği ret kararını emsal gösteriyor.
CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AK Parti’nin Büyükçekmece’de seçmen listelerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla seçimlerin iptali için YSK’ya yaptığı başvuru üzerine, YSK’nın 2014 yılındaki yerel seçimlerde Iğdır’da benzer bir gerekçeyle yapılan başvuru üzerine verdiği kararı sosyal medya hesabından paylaştı. YSK’nın 2014 yılında Iğdır’la ilgili verdiği kararda, “Seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınması ve incelenmesi mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usulsüzlük iddialarına dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez” hükmü yer aldı. Erkek, YSK’nın 2014 yılında verdiği Iğdır kararına uygun hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, “Seçim hukukunda kesinleşen seçmen listelerini seçimden sonra tartışmaya açmak seçim güvenliğini yok eder. Seçim gecesi sandıkların iradesini kesin olarak ortaya koyan ıslak imzalı tutanakları reddetmek sandığa vurulan bir darbedir” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle