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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
07.01.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

CHP'den İdris Naim Şahin iddiasına cevap

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CHP'den İdris Naim Şahin iddiasına cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Ordu adayının İdris Naim Şahin olacağı iddialarına ilişkin, “Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken bir basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, PM üyesi Eren Erdem’in tutukluluk halinin sona erdiğini hatırlatarak, “PM üyemiz Eren Erdem'in tutukluk hali sona erdi ama dava hala devam ediyor. Kamuoyu tarafından bilinen bir nedenle yargılanıyor ama bu kumpas davasından da diğer davalar gibi çökmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"SEÇMEN KÜTÜKLERİNDE KENDİLERİNİN VE KOMŞULARININ KAYITLARINI KONTROL ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Türkiye’nin her yerindeki vatandaşlara seçmen kayıtlarını kontrol etmeleri konusunda çağrıda bulunan Öztrak, "Seçmen kütüklerinde kendilerinin ve komşularının kayıtlarını kontrol etmeye çağırıyorum. Korkunun ecele faydası yoktur. Ne yaparlarsa yapsınlar kazanacağız. Sokaklarda, meydanlarda, halkımızın gözlerinde ben şunu artık görüyorum; Martın sonu bahar” değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti ile ittifak görüşmelerine ilişkin soru üzerine Öztrak, “Cuma günü yaptığımız PM'den sonra bu müzakereleri götüren arkadaşlarımızdan bir tanesi Sayın Seyit Torun bu hafta bu müzakerelerin artık sonuçlanacağını, netleşeceğini ifade etti” dedi.

“ORTADA BİR GÖRÜŞME SÜRECİ VAR”

CHP'nin Ordu adayının İdris Naim Şahin olacağı iddiası ve Adıyaman’da ise CHP ve İYİ Parti’nin Saadet Partisi’nin adayına destek vereceği haberlerinin sorulması üzerine Öztrak, “Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır” şeklinde konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Türkiye ziyaretiyle ilgili soruya Öztrak, "Şu anda Türkiye'yi daha Türkiye'ye gelmeden, İsrail'de İsrail Başbakanına seçim malzemesi yapan bir emir eri gibi gösteren danışmana ne yapılır?” karşılığını verdi.

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