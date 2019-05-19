CHP’den gaziler için yasa teklifi... Aylık eşitsizliği giderilsin
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, gaziler arasındaki aylık eşitsizliğinin giderilmesi, ek göstergeleri yükseltilerek yaşam şartlarının iyileştirilmesi, toplu konutlardan faizsiz kredi olanağıyla yararlanabilmeleri ve aile üyelerinin de kamuda istihdam edilebilmeleri için yasa teklifi verdi.
Sındır, TBMM Başkanlığı’na verdiği teklifine ilişkin şu açıkmayı yaptı:
“Bugün bağımsız bir ülkede yaşıyorsak, özgürsek bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Devletimiz de üzerine düşeni yapmalı vatan için geri dönmeyi düşünmeyen gazilerimize hak ettikleri yaşam olanaklarını sunmalı.
VİCDANİ SORUMLULUK
Ülkesine hizmette bulunmuş olan gazilerimiz arasındaki aylık eşitsizliği giderilmeli ve yaşam standartlarının insanca bir düzeye çıkarılabilmesi amacıyla aylıklarında iyileştirme yapılmalıdır. 5 bin 750 olan ek göstergeleri 15 bin 500’e çıkarılmalı. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın yaşam maliyetinin 2 bin 600 lira, açlık sınırının ise 2 bin 100 lira olduğu ülkemizde gazilerimizin maaşlarının iyileştirilmesi vicdanı sorumluluktur. Gazilerimizin maaşının düzenlenmesi elzemdir. Gazilerimizin toplu konutlardan faydalanabilmesi için faizsiz kredi uygulamasından yararlandırılarak barınma sorunları da giderilmelidir. Gazilerimizin aile fertlerinin kamuda istihdamı sağlanmalıdır. Anayasamız ‘Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar’ der. 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümünde gazilerimiz için kanun teklifimizin yasalaşması bir minnet ve şükran borcudur.”
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