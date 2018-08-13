CHP’den ekonomik kriz masası: Milletimizin yanındayız

TRUMP, KÜRESEL BİR SORUN

“ABD Başkanı’nın açıklamalarını, uygulanan yaptırımları kabul etmek mümkün değil. Bunların hukuka ve müttefikliğe sığmadığını düşünüyoruz. CHP olarak bu konuda ülkemizin ve milletimizin yanındayız. Küresel bir sorun haline gelen Trump yaptırımlarına muhatap başka ülkeler bir etkilenirken biz 100 etkileniyoruz. Bu atağın bu kadar büyük etki yapmasının asıl nedeni son 16 yılda Türkiye’nin içine düşürüldüğü borç batağıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

ABD’YE BU CÜRETİ KİM VERDİ

Genel B aşkanımızın 13 maddelik eylem paketi önerisi açıklandı. Buna cevap olarak saray, ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ diye başladı ama daha sonra ‘Eyy Kılıçdaroğlu’ diye devam etti ve bizi döviz baronlarıyla hareket etmekle suçladı. Bu sorulardan kaçmanın yolu başkalarını suçlamak. Artık rejim tek adam parti devleti rejimidir. Bundan sonra atılan ya da atılmayan adımların tek sorumlusu saray ve çevresidir. Yemeği yiyip hesabı ödemeden kalkamazsınız. Yetkiyi kullanan sorumluluğu da üstlenecektir. ABD’nin tehditleri kabul edilemez, müttefiklikle, hukukla bağdaşmaz. Peki ABD’ye Türkiye’yi tehdit etme cüreti veren kimdir? Türkiye’yi borca batıranlar değil midir? Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye darbe vuranlar değil midir?

Erdoğan bankalardan döviz almak isteyen şirketleri B ve C planlarıyla tehdit etti. Yastık altı döviz ve tehdit yaklaşımı bir de alınan polisiye önlemler. Şu anda hâkimler, savcılar, MASAK herkes devrede. Sorunu daha da büyütmekten başka bir işe yaramaz. Polisiye önlemlerle, emir komuta ile bu kriz çözülmez.

LİKİDİTE DEĞİL KREDİBİLİTE

Bugün sorunumuz likitide değildir, sorunumuz kredibilitedir. Kimsenin karşısında eğilmeyeceğiz, eğilmemeliyiz. Önemli olan derhal icraata geçmektir. İlaç kimine acı gelebilir, ameliyat kimine göre sancılı olabilir ama bunu geciktirmek işleri kötüleştirecek, ilacın etkilerini her gün biraz daha ağırlaştıracaktır.

TBMM’DE TOPLANTI ÇAĞRISI

Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinde bile savaşı Meclis’ten yönetmiştir. Madem ekonomik savaş diyorsunuz, bu işin altından tek adam olarak kalkamazsınız. Meclis, derhal TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağırılmalı, ortak akıl harekete geçirilmelidir.”