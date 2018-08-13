CHP’den ekonomik kriz masası: Milletimizin yanındayız

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Rifat BAŞARAN / ANKARA  
13.08.2018 - 22:45, Son Güncelleme:

CHP’den ekonomik kriz masası: Milletimizin yanındayız

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’den ekonomik kriz masası: Milletimizin yanındayız

CHP’nin yeni üyelerle ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, ekonomideki sorunlara çözüm üretebilmek için bir masa kurulmasına karar verildi. Toplantı sonrası ekonomik gelişmeleri değerlendirerek ABD yaptırımlarına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, şunları söyledi:

TRUMP, KÜRESEL BİR SORUN
“ABD Başkanı’nın açıklamalarını, uygulanan yaptırımları kabul etmek mümkün değil. Bunların hukuka ve müttefikliğe sığmadığını düşünüyoruz. CHP olarak bu konuda ülkemizin ve milletimizin yanındayız. Küresel bir sorun haline gelen Trump yaptırımlarına muhatap başka ülkeler bir etkilenirken biz 100 etkileniyoruz. Bu atağın bu kadar büyük etki yapmasının asıl nedeni son 16 yılda Türkiye’nin içine düşürüldüğü borç batağıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

ABD’YE BU CÜRETİ KİM VERDİ
Genel B aşkanımızın 13 maddelik eylem paketi önerisi açıklandı. Buna cevap olarak saray, ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ diye başladı ama daha sonra ‘Eyy Kılıçdaroğlu’ diye devam etti ve bizi döviz baronlarıyla hareket etmekle suçladı. Bu sorulardan kaçmanın yolu başkalarını suçlamak. Artık rejim tek adam parti devleti rejimidir. Bundan sonra atılan ya da atılmayan adımların tek sorumlusu saray ve çevresidir. Yemeği yiyip hesabı ödemeden kalkamazsınız. Yetkiyi kullanan sorumluluğu da üstlenecektir. ABD’nin tehditleri kabul edilemez, müttefiklikle, hukukla bağdaşmaz. Peki ABD’ye Türkiye’yi tehdit etme cüreti veren kimdir? Türkiye’yi borca batıranlar değil midir? Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye darbe vuranlar değil midir?

Erdoğan bankalardan döviz almak isteyen şirketleri B ve C planlarıyla tehdit etti. Yastık altı döviz ve tehdit yaklaşımı bir de alınan polisiye önlemler. Şu anda hâkimler, savcılar, MASAK herkes devrede. Sorunu daha da büyütmekten başka bir işe yaramaz. Polisiye önlemlerle, emir komuta ile bu kriz çözülmez.

LİKİDİTE DEĞİL KREDİBİLİTE
Bugün sorunumuz likitide değildir, sorunumuz kredibilitedir. Kimsenin karşısında eğilmeyeceğiz, eğilmemeliyiz. Önemli olan derhal icraata geçmektir. İlaç kimine acı gelebilir, ameliyat kimine göre sancılı olabilir ama bunu geciktirmek işleri kötüleştirecek, ilacın etkilerini her gün biraz daha ağırlaştıracaktır.

TBMM’DE TOPLANTI ÇAĞRISI
Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın en zor günlerinde bile savaşı Meclis’ten yönetmiştir. Madem ekonomik savaş diyorsunuz, bu işin altından tek adam olarak kalkamazsınız. Meclis, derhal TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağırılmalı, ortak akıl harekete geçirilmelidir.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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