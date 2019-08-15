CHP’den doğaya yakın takip
CHP, çevre kirliliği tartışmaları sürerken 81 ilde etkin bir doğa izleme ağı oluşturmak için harekete geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, doğa hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla hazırladığı ‘CHP Doğa Hakları İzleme Kurulu Çalışma Yönergesi’ni önümüzdeki günlerde MYK’ya sunacak. Doğa Hakları İzleme Kurulu, her bölgede yaşanan doğa hakları ihlallerini takip ederek, ihlallerin önlenmesi noktasında danışmanlık ve yönlendirme işlevini yürütecek.
Yönergeye göre kurul üyeleri, doğa ve çevre hakları alanında birikim ve katkısı olacak kişilerden oluşturulacak. Kurul üyeleri, milletvekilleri, doğa ve çevre hakları gönüllüsü, STK, çevre-ekoloji örgütü temsilcileri, her bölgeyi temsilen bir koordinatör ve her ilden CHP il başkanlıkları, akademisyen-uzman ve çevre gönüllüsü arasından seçilecek. İzleme Kurulu ayrıca kendi içinden yürütme kurulu seçecek.
ULUSLARARASI İLKELER
Yönergede Türkiye’nin taraf olduğu çevre ve iklim anlaşmalarının yanı sıra henüz imza atılmayan uluslararası sözleşmelerdeki doğa ve iklim politikalarına ilişkin ilkeler esas alınacak. Türkiye’nin coğrafi bölgelerindeki temsilciler yereldeki sorunları takip edecek, alınması gereken önlemleri CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı başkanlığındaki kurula iletecek. Kurul, doğa hakları ihlallerinin önlenmesinde danışmanlık ve yönlendirme işlevini de sürdürecek.
STK VE ODALARLA İŞBİRLİĞİ
CHP Doğa Hakları İzleme Kurulu hakında bilgi veren Karaca, tüm Türkiye’de doğa hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla kurumsal çalışmalarını sürdürdüklerini anımsatarak, çözüm odaklı politika ürettiklerini, çalışma alanında kurumsallaşma ve önleyici girişimlerle doğal varlıkların sömürülmesine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti. Karaca, Türkiye’nin 81 ilinde etkin bir doğa hakları izleme ağını hedeflediklerini belirtti.
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