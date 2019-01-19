CHP’den Dış Politika Kurulu
CHP, Türkiye’nin dış politikasını yakından izlemek, dış politikadaki sorunlarla ilgili araştırmalar yapmak ve saptanan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında çalışacak bir Dış Politika Danışma Kurulu oluşturdu.
10 kişilik kurulda, eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ve eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu da bulunuyor. Kurul, ilk toplantısını önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında yaptı. Toplantıda, Suriye, Doğu Akdeniz, Türkiye’nin Batı ile olan ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi. CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, “Bu şahsiyetleri bir araya getirelim ve parti çatısı altında kurumsal bir nitelik kazandıralım dedik” diye konuştu.
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