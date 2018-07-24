CHP'den daimi çocuk hakkı komisyonu teklifi
CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, TBMM’de çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunması alanında çalışacak daimi bir ‘Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu’ kurulması için kanun teklifi verdi.
Özer, “Çocuk işçi sayısının 2 milyonu bulduğu, her yıl ortalama 21 bin çocuk annenin kayıtlara geçtiği, çocuk istismarında dünyanın üçüncü ülkesi konuma gelen Türkiye’de Meclis çatısı altında sadece çocukları düşünen bir komisyon zorunludur” dedi. Özer, şunları söyledi: “TÜİK verilerine bakıldığında son altı yılda 18 yaş altı doğum yapan çocuk sayısının 130 bini geçtiği görülüyor. Hamile çocuk skandalları düşünülecek olursa bilinmeyen ve TÜİK verilerinden çok daha fazlasının yaşandığını, bir başka deyişle gerçek sayının gizlendiğini söyleyebiliriz. Ayrıca adliyelerdeki dört tecavüz davasından biri çocuklarla ilgiliyken, çocuk istismarı davalarında yüzde 700 artış varken, bu konuyu görmezden gelmek devlete yakışmaz. Bu toplumsal yarayı iyileştirmek ve gerekli önlemleri almak devletin görevidir. Çocuk hakları ekseninde çalışacak daimi bir ihtisas komisyonu her tür yasa tasarısını çocuk haklarına uygunluk açısından inceleme görev ve yetkisine sahip olup, yıllık bütçelerde çocuklara yeterli kaynak ayrılmasını sağlayabilecek.” Özer’in sunduğu kanun teklifi ‘Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu’ adıyla kurulacak daimi ihtisas komisyonunun çocuğun yüksek yararı düşüncesi doğrultusunda diğer komisyonlardan farklı olarak siyasi partilerin eşit temsilini öngörüyor. Ayrıca komisyon toplantılarına çocuk hakları konusunda uzman isimlerin devamlı katılımı sağlanarak görüş ve önerilerle çalışmaların yürütülmesi düzenleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle