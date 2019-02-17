CHP’den Braille alfabeli oy pusulası teklifi
CHP, görme engelli seçmenlerin Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası, şablon ya da farklı yöntemlerle refakatçi olmadan gizli oy kullanabilmeleri için yasa teklifi verdi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifin gerekçesinde, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’uyla engellilerin seçimlerde akrabalarından birinin, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla oyunu kullanabilmesine olanak sağlandığı ancak ‘gizlilik’ ilkesini ihlal edildiği vurgulandı. Gerekçede şöyle denildi:
OY VEREMEME TEHLİKESİ
“Uygulanan yöntem özel olarak görme engelli yurttaşlarımız açısından da gerçek siyasi tercihlerine göre oy verememe gibi potansiyel bir tehlike de içermektedir. Oy kullanırken kendisine refakat eden akraba ya da diğer seçmenin, görme engelli yurttaşın tercihine uygun olarak oy kullanıp kullanmadığı bilinememektedir. Kanun teklifimizle ile görme engelli yurttaşlarımızın, seçimlerde oylarını gizli ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerine olanak sağlanması hedeflenmektedir. Teklifimiz yasalaşırsa, Yüksek Seçim Kurulu isteyen görme engelli yurttaşlarımızın oy kullanacakları sandıklarda, Braille alfabesi ile hazırlanmış oy pusulası, şablon ya da farklı yöntemlerle refakatçi olmadan gizli oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır.”
Görme engellilerin Braille alfabesiyle oy pusulası talebini Hürriyet, 3 Şubat’ta manşet yapmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle