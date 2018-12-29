CHP’den basın raporu: ‘Kâğıt temini devlet politikası olmalı’
CHP Milletvekili Utku Çakırözer, ‘2018 Basın Özgürlüğü’ raporunu açıkladı.
Çakırözer, özetle şöyle dedi:
“Gazetecilik faaliyeti suç olmamalı. Terör ve şiddeti teşvik etmediği, nefreti körüklemediği sürece kimse düşüncesi, yazısı, eleştirisi ne kadar aykırı olursa olsun yargılanmamalıdır bile.
Kâğıt temini bir devlet politikası olmalı, kâğıt üretimi stratejik olarak öncelikli sektörler arasına alınmalıdır. Yerli kâğıt üretimi konusunda kapsamlı altyapı yatırımları gündeme alınmalıdır. Döviz kuru, gazeteler ve yayıncılık sektörü için sabitlenmelidir.
Kâğıt ithalatı için ödenen KDV vergisi yüzde 8’den yüzde 1’e, baskı malzemeleri için yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmelidir. Yazar ve çevirmenlerden alınan yüzde 17 gelir vergisi ve yüzde 18 KDV vergisi kaldırılmalı. Yayıncıların 2 milyarı aşan bekleyen KDV alacaklarının hemen ödenmesi yayınevlerinin ayakta kalmasını sağlayacaktır.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle