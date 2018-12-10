CHP’den basın özgürlüğü raporu
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle ‘2018 yılı basın özgürlüğü karnesi’ çıkardı.
Çakırözer, raporunda 2015 yılının sonunda 31 olan tutuklu gazeteci sayısının, 2018 sonunda neredeyse 5 katına çıktığını belirtirken, 2018 yılının ilk 11 ayında 74 gazeteciye verilen toplam 400 yılı aşan hapis cezasının kesinleştiğini aktardı. Çakırözer’in Wikipedia’nın Türkiye’de 20 aydır yasaklı olduğuna dikkat çekilen raporunda, bu yılın ilk 10 ayında RTÜK tarafından radyo ve TV’lere 4 milyon 653 bin 451 TL para cezası verildiği belirtilirken, Hürriyet gazetesine yönelik saldırı davasında da beraat kararı çıktığı vurgulandı.
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