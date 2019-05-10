CHP’den bağış kampanyası
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek amacıyla bağış kampanyası başlattıklarını açıkladı.
Kuşoğlu, dünkü basın toplantısında şunları söyledi: “Genel ve yerel seçimlerde siyasi partiler Hazine yardımı alırlar ama ara seçimler ya da bu tür yenilenen seçimlerle ilgili bir yardım söz konusu değil. Halkımızın bu desteği bizim için çok kıymetli olacak. Aslında siyasi partilere bağış üst sınırı 54 bin 566 lira ama biz 20 lira istiyoruz. Bu bizim için yeterli olacaktır. Bu verdiğimiz hesap numaralarımız dışında başka kampanyamız yok. Bazı uyanıklar bu arada ‘Ekrem İmamoğlu kampanyası’, ‘CHP kampanyası’ adı altında para toplamaya çalışıyorlarmış, kimse onlara kanmasın.”
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