CHP'den AYM'nin kararına ilk tepki

Tezcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için AYM'ye gittiklerini hatırlattı.

Söz konusu yasada, seçim güvenliğini ihlal eden çok açık düzenlemelerin olduğunu, serbest seçim hakkının ihlal edildiğini kaydeden Tezcan, şunları söyledi:

"AYM, bu kararıyla hukuk ekseninde karar vermediğini, tam tersine siyasi baskı altında hareket ettiğini bir kere daha ne yazık ki göstermiştir. Bu kararıyla AYM'nin üzerindeki iktidar baskısı gölgesini atmasını beklerdik ama bir kere daha AYM'nin Anayasa'ya, evrensel hukuk ilkelerine göre değil, tek adam rejiminin dayatmaları ve telkinlerine göre hareket ettiğini görüyoruz.

Hiçbir çağdaş ülkede olmayacak şekilde mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılabileceği, sandık taşımalarının yapılacağı, sandıkların bölüneceği gibi düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olmadığını söylemek, ya Anayasa'yı bilmemektir ya siyasete karşı hukuku savunma cesaretine sahip olamamaktır. İkisinden birisidir."

"MİLLETİN OYUNU KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Tezcan, YSK'nin 150 bini aşan seçmenin başka yerde oy kullanmasına dönük kararına karşı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle seçim güvenliğini azamiye çıkaracak bir çalışma yaptıklarını belirterek, buradaki sandık görevlilerini üç katına çıkaracaklarını kaydetti.

Sandığa gitmek isteyenler için lojistik hizmet ve taşıma önlemleri de alacaklarını belirten Tezcan, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu çerçevede sandık güvenliği konusunda daha üst düzeyde çaba harcayacağız. Bütün bunlara rağmen seçimin güvenli olması için elimizden geleni yapacağız ve milletin oyunu koruyacağız. Bununla ilgili vatandaşımız müsterih olsun. Anayasa Mahkemesi vatandaşın hukukunu savunma konusunda kararlı davranamamıştır ama biz seçime katılan partiler olarak sivil toplumla birlikte milletin oyunu koruma konusunda kararlıyız."

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