CHP’den asgari ücret teklifi: 2200
CHP, asgari ücretin 2 bin 200 TL’ye çıkarılmasını öneren yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
Teklif, 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak bu ücretin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanarak yayımlanacak Ücretliler Geçinme Endeksi’ndeki artış oranları ile milli gelirdeki artış oranları doğrultusunda arttırılmasını öngörüyor. Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın asgari ücretteki vergi yükünün kaldırılmasını da amaçlayan teklifi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının yeniden düzenlenmesini de içeriyor.
Teklifte, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ya da görevlendireceği bir temsilcinin başkanlık yapması, komisyonda ise Çalışma Genel Müdürü ya da yardımcısı, TÜİK Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı ya da yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen birer görevli ile en çok üyeye sahip üç işçi konfederasyonu tarafından seçilecek birer temsilci, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun seçeceği üç temsilci ile YÖK tarafından farklı üniversitelerden görevlendirilecek üç öğretim üyesinin bulunması öneriliyor. Asgari ücreti işçiye ödemeyen veya eksik ödeyen işverene idari para cezası verilmesini de içeren teklifin gerekçesinde şöyle denildi:
GEÇİM ÜCRETİ OLMAKTAN ÇIKTI
“Mevcut asgari ücret ne yazık ki bir geçim ücreti olmaktan çıkmıştır. 2 bin 029.50 TL brüt asgari ücretten net 1603.12 TL ele geçmektedir ve asgari ücret 4 kişilik bir ailenin asgari gıda ihtiyacını bile karşılamaktan uzaklaşmıştır. Bu ücretin en azından geçimlik ücret seviyesine çıkarılması gerekir. Dünyada asgari ücret uygulanan ülkelerde asgari ücretliler birçok mekanizma ile ayrıca korunmaktadırlar. Aile ve çocuk yardımları, işsizlik sigortası, negatif gelir vergisi ve gelir vergisi kredileri bu uygulamaların başında gelmektedir. Türkiye’de ise asgari ücretlilerin korunduğu herhangi bir sistem bulunmamaktadır.”
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