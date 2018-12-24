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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Umut ERDEM/ANKARA
24.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP’den AK Parti’ye hayvan hakları çağrısı: Biz hazırız yasayı çıkaralım

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CHP’den AK Parti’ye hayvan hakları çağrısı: Biz hazırız yasayı çıkaralım

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, papağana işkence edilmesiyle gündeme gelen hayvanlara yönelik şiddetteki artışın, cezasızlık politikasının sonucu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Seçimden önce verdiğiniz sözleri tutun. Bir an önce hayvan hakları yasası çıkarılmalı. Bu konuda samimiyseniz gelin derhal hayvan dostlarımıza hakkını verelim. Biz hazırız. Ya siz?” çağrısında bulundu.

Karaca yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Gün geçmiyor ki yeni bir hayvana şiddet haberi ülke gündeminde yer almasın. Yapılan işkencenin hesabı sorulamazken ‘papağan Bahtiyar’ın maruz kaldığı işkence sonucu hayatını kaybetmesinin hesabı sorulamazken gözleri oyulan köpek haberi basında yer aldı. Bunların temel nedeni; seçmene verdiği sözü tutmayan, hayvanların haklarını tanımamakta ısrar eden, direnen AKP iktidarıdır. Yürürlükte olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası, hayvanları mal ve eşya olarak görmekte. Hayvanlara yapılan kötü muamele kabahatler hukukunda değerlendiriliyor. Verilen cezalar caydırıcı değil. Hayvanlara karşı işlenen suçlarda cezaların arttırılması gerekiyor.

KANUN ACİLEN ÇIKARILMALI

4 Ekim Hayvan Hakları Günü’nde Hayvanları Koruma Yasası’nda köklü değişiklikler öneren bir teklifi TBMM’ye sunduk. Bir an önce hayvan hakları yasası çıkarılmalı. Tüm canlıların doğasından kaynaklanan yaşamsal, bedensel ve özgürlük hakları yasal olarak teminat altına alınmalı. Süs hayvanı gibi tanımlamaları asla kabul etmiyoruz. Bizler papağandan köpeğe her hayvanın hakkının eşit olarak tanınmasını, hayvana şiddete cezaların caydırıcı seviyeye çekilmesini savunuyoruz. Tüm ısrarlara rağmen Hayvan Hakları Kanunu TBMM gündemine alınmıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın ‘İkinci 100 Günlük Programı’nda da hayvan haklarına dair bir faaliyet bulunmuyor. 24 Haziran seçimlerinden önce çıkarılacak ilk yasa olacağı sözü verilmişken bugün verilen sözler ne oldu da unutuldu? Bir an önce önlem almazsak hayvanlara yapılan kötü muamelelerin önüne geçemeyeceğiz. Hayvan haklarını seçim malzemesi yapmaktan vazgeçin. Bu konuda samimiyseniz gelin derhal hayvan dostlarımıza hakkını verelim. Biz hazırız. Ya siz?” 

Hayvan hakları talimatı: Yasa hâlâ neyi bekliyor Bir an önce çıkartın
Hayvan hakları talimatı: Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın
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