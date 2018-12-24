CHP’den AK Parti’ye hayvan hakları çağrısı: Biz hazırız yasayı çıkaralım
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, papağana işkence edilmesiyle gündeme gelen hayvanlara yönelik şiddetteki artışın, cezasızlık politikasının sonucu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Seçimden önce verdiğiniz sözleri tutun. Bir an önce hayvan hakları yasası çıkarılmalı. Bu konuda samimiyseniz gelin derhal hayvan dostlarımıza hakkını verelim. Biz hazırız. Ya siz?” çağrısında bulundu.
Karaca yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Gün geçmiyor ki yeni bir hayvana şiddet haberi ülke gündeminde yer almasın. Yapılan işkencenin hesabı sorulamazken ‘papağan Bahtiyar’ın maruz kaldığı işkence sonucu hayatını kaybetmesinin hesabı sorulamazken gözleri oyulan köpek haberi basında yer aldı. Bunların temel nedeni; seçmene verdiği sözü tutmayan, hayvanların haklarını tanımamakta ısrar eden, direnen AKP iktidarıdır. Yürürlükte olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası, hayvanları mal ve eşya olarak görmekte. Hayvanlara yapılan kötü muamele kabahatler hukukunda değerlendiriliyor. Verilen cezalar caydırıcı değil. Hayvanlara karşı işlenen suçlarda cezaların arttırılması gerekiyor.
KANUN ACİLEN ÇIKARILMALI
4 Ekim Hayvan Hakları Günü’nde Hayvanları Koruma Yasası’nda köklü değişiklikler öneren bir teklifi TBMM’ye sunduk. Bir an önce hayvan hakları yasası çıkarılmalı. Tüm canlıların doğasından kaynaklanan yaşamsal, bedensel ve özgürlük hakları yasal olarak teminat altına alınmalı. Süs hayvanı gibi tanımlamaları asla kabul etmiyoruz. Bizler papağandan köpeğe her hayvanın hakkının eşit olarak tanınmasını, hayvana şiddete cezaların caydırıcı seviyeye çekilmesini savunuyoruz. Tüm ısrarlara rağmen Hayvan Hakları Kanunu TBMM gündemine alınmıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın ‘İkinci 100 Günlük Programı’nda da hayvan haklarına dair bir faaliyet bulunmuyor. 24 Haziran seçimlerinden önce çıkarılacak ilk yasa olacağı sözü verilmişken bugün verilen sözler ne oldu da unutuldu? Bir an önce önlem almazsak hayvanlara yapılan kötü muamelelerin önüne geçemeyeceğiz. Hayvan haklarını seçim malzemesi yapmaktan vazgeçin. Bu konuda samimiyseniz gelin derhal hayvan dostlarımıza hakkını verelim. Biz hazırız. Ya siz?”
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