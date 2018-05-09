CHP'den AGİT heyetine yasak sitemi

CHP’liler, AGİT heyetine, 16 Nisan referandumu öncesi bazı Avrupa ülkelerinin AK Parti’ye propaganda yasağı uyguladığını anımsatarak, “Avrupa’nın kendi değerleri gereği tüm partilere eşit davranması ve özgürce propaganda imkânı sağlaması gerekir” dedi.



İKTİDAR LEHİNE OLUYOR

AGİT heyeti ile görüşmeye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Onursal Adıgüzel ile İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Sibel Özdemir katıldı. Özel, heyete, ittifak yasasında seçim güvenliğine ilişkin itiraz ettikleri maddeleri anlatarak, “Seçim yaklaştıkça Avrupalı liderler Erdoğan’la kavga ediyor, bu da Türkiye’de Erdoğan lehine bir iklim yaratıyor. Yurtdışında propaganda yasağı getirilmesi gibi uygulamalar da iktidar lehine oluyor. Demokrasi anlayışımız gereği bunu savunuyoruz. Referandumda da AKP’li bakanlara izin verilmediğinde ilk tepkiyi biz göstermiştik. Avrupa’nın kendi değerleri gereği tüm partilerine eşit davranması ve özgürce propaganda imkânı sağlaması gerekir” dedi.



SEÇİMDE HİLE İHTİMALİ

Adıgüzel “21. yüzyılda seçim hilesi ihtimalini konuşuyor olmak gerçekten üzüntü verici” derken Erkek ise “OHAL’de seçim yapılmamalı. OHAL sürecinde yapılan 2017 referandumunun meşruiyeti hâlâ tartışılıyor” diye konuştu.