CHP'den aday olacağım

Ankara’da BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Şener, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) muhtemelen milletvekili adayı olacağım. Ama şu anda partiler aday listelerini ilan etmedikleri için herhangi bir sürprizle karşılaşmak da mümkündür. Onun için başka bir açıklama yapmak doğru olmaz” dedi.



Şener hangi ilden aday gösterileceğinin ise netleşmediğini belirtti.



CHP’nin, 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs Pazar günü toplanacak Parti Meclisi’nde oylanarak netleşecek. Listenin 21 Mayıs saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulması gerekiyor.