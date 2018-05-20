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    CHP'den aday olacağım

    Hürriyet Haber
    20.05.2018 - 01:23 | Son Güncelleme:

    AK Parti’nin eski kurucuları arasında yer alan Abdüllatif Şener, CHP’den milletvekili adaylığının ‘muhtemel’ olduğunu söyledi.

    Ankara’da BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Şener, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) muhtemelen milletvekili adayı olacağım. Ama şu anda partiler aday listelerini ilan etmedikleri için herhangi bir sürprizle karşılaşmak da mümkündür. Onun için başka bir açıklama yapmak doğru olmaz” dedi.

    Şener hangi ilden aday gösterileceğinin ise netleşmediğini belirtti.

    CHP’nin, 24 Haziran seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs Pazar günü toplanacak Parti Meclisi’nde oylanarak netleşecek. Listenin 21 Mayıs saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulması gerekiyor.

    Etiketler: Abdüllatif Şener , gazetehaberleri , gündem
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