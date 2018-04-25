CHP'den Abdullah GÃ¼l aÃ§Ä±klamasÄ±

Ã–zel, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda parti genel merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilen kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu.Â

Grup ToplantÄ±sÄ±'na Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu, uzun bir sÃ¼redir tedavi gÃ¶ren Adana Milletvekili AydÄ±n Uslupehlivan ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶revli heyetler dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n milletvekillerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ã–zel, 42 milletvekilinin sÃ¶z alarak gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdiÄŸini kaydetti.Â

Ã–zel, toplantÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan'Ä±n da sunum yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na ittifak sÃ¼recinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi ve CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n belirlenmesi konusunda oy birliÄŸiyle yetki verildiÄŸini bildirdi.Â

Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun partiler arasÄ± temaslarÄ±, ya bizzat ya da gÃ¶revlendirdiÄŸi yÃ¶neticiler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sÃ¼rdÃ¼receÄŸini vurgulayan Ã–zel, CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ± tamamen belirginleÅŸtikten sonra kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Ã–zel, aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

"KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na bu yetki verilirken, Abdullah GÃ¼l olmasÄ±n ÅŸartÄ± gÃ¼ndeme geldi mi?" ÅŸeklindeki soru Ã¼zerine Ã–zel, bu konuda Ã§ok spekÃ¼lasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin ve Tezcan'Ä±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamadan sonra bÃ¶yle bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n partinin gÃ¼ndeminde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klÄ±k kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda herhangi bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

- "KÄ°MSEYÄ° RENCÄ°DE ETMEK Ä°STEMÄ°YORUZ"Â

"Abdullah GÃ¼l, CHP'nin gÃ¼ndeminden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r diyebilir miyiz?" sorusunu Ã–zgÃ¼r Ã–zel, ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:Â

"CHP'nin adayÄ± konusunda daha Ã¶nce Ã§okÃ§a tanÄ±mlamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±k. AÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda tÃ¼m CHP'lilerin bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyetle kabul edeceÄŸi, hiÃ§birinin itiraz etmeyeceÄŸi bir adayÄ±mÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸtik. Bu anlamda zaten CHP'nin gÃ¼ndeminde bÃ¶yle bir tartÄ±ÅŸma yoktu. Burada bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma olmamasÄ± gerekir. Ä°lkelerin ve geleceÄŸe bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n ifade edilmesi gerektiÄŸi bir sÃ¼reÃ§te sunni olarak bir ismin tartÄ±ÅŸmaya aÃ§Ä±lmasÄ± sonucunda... Kimseyi de rencide etmek istemiyoruz. Ã–rneÄŸin, Saadet Partisi'nin adayÄ± olabilecek SayÄ±n Abdullah GÃ¼l'Ã¼n ismiyle ilgili bizim bir tartÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bir kez daha tekrar etmemiz gerekirse, SayÄ±n Abdullah GÃ¼l'Ã¼n CHP'nin adayÄ± olmasÄ± geÃ§miÅŸte de bugÃ¼n de gÃ¼ndemimizde yok."Â

"CHP'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ±n" sorulmasÄ± Ã¼zerine Ã–zel, "Bu konuda tÃ¼m yetki SayÄ±n Genel BaÅŸkan'da. Elimizde bir seÃ§im takvimi taslaÄŸÄ± var. Bu takvim doÄŸrultusunda en uygun zamanda CHP'nin adayÄ± aÃ§Ä±klanacak." dedi.Â

- "YÃœKSEK BÄ°R UMUT VE TAM MUTABAKAT"Â

"CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda sÃ¼rpriz bir isimin olup olmayacaÄŸÄ±"na dair soruya karÅŸÄ±lÄ±k Ã–zel, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bu kadar herkesin birbirini tamamladÄ±ÄŸÄ±, Ã¼zerinde tam bir mutabakatÄ±n olduÄŸu, bu kadar morallerin yÃ¼ksek olduÄŸu, gelecekle ilgili kaygÄ±larÄ±n bu kadar az, umutlarÄ±n bu kadar fazla dillendirildiÄŸi kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±na ilk kez ÅŸahitlik ediyorum. BugÃ¼n bu kadar coÅŸkulu, heyecanlÄ±... Pazar gÃ¼nÃ¼ bÃ¼yÃ¼k bir kumpasÄ± bozmanÄ±n verdiÄŸi Ã¶zgÃ¼ven, bunun toplumda yarattÄ±ÄŸÄ± tepki ve bunun ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir dalga ve bu anlamda toplumun tÃ¼m kesimlerinden CHP'ye yÃ¶nelik olarak yapÄ±lan olumlu deÄŸerlendirmelerin morali bugÃ¼n grup toplantÄ±sÄ±na yansÄ±dÄ±. Birbirini tamamlayan, birbirine katkÄ± sunan, geleceÄŸe ait umutlarÄ± pekiÅŸtirerek artÄ±ran ve kendi kendine umudun yÃ¼kseldiÄŸi bir toplantÄ± oldu. BugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±yÄ± nasÄ±l Ã¶zetlerseniz derseniz, yÃ¼ksek bir umut ve tam bir mutabakat."Â

Ã–zel, "KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, kapalÄ± grup toplantÄ±sÄ±nda, ekonomiden anlayan bir cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± profilini Ã§izdiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bilgi var. Bu konuda ne diyeceksiniz?" ÅŸeklindeki soruyu yanÄ±tlarken, bugÃ¼n Ä°yi Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in CHP'yi ziyaret ettiÄŸini, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan ile Demokrat Parti'ye ve Saadet Partisi'ne gittiklerini hatÄ±rlattÄ±.Â

- "HÄ°Ã‡BÄ°R MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° Ä°TÄ°RAZ ETMEDÄ°"Â

YarÄ±m gÃ¼ne Ã¼Ã§ parti ziyaretinin sÄ±ÄŸdÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te "mekik diplomasisinin" artacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã–zel, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde meselenin tamamen olgunlaÅŸacaÄŸÄ± konusunda hepimiz hemfikiriz. BugÃ¼n, yapÄ±lan bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden sonra hÄ±zla planlanan iki gÃ¶rÃ¼ÅŸme takip etti. O anlamda bir takvimden ziyade esnek bir takvim. SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±n yetkisinde ve sorumluluÄŸunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek ve bizlerin katkÄ± verebileceÄŸi bir sÃ¼reÃ§ten bahsedilebilir." ifadesini kullandÄ±.Â

"CHP Ã¼yesi olmasa da itiraz edilmeyecek bir cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lÄ±p Ã§Ä±karÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±n" sorulmasÄ± Ã¼zerine Ã–zel, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:Â

"SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tanÄ±m Ã§ok geniÅŸ, Ã§ok net. TÃ¼m dinleyenlerin bÃ¶yle olmalÄ±dÄ±r dediÄŸi bir tanÄ±m. Ä°Ã§inden sadece bir niteleme sÄ±fatÄ± Ã§ekip onun Ã¼zerinde durmak da istemem. SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± tanÄ±ma hiÃ§bir milletvekilimizin itiraz etmediÄŸi gibi son kararÄ±n verildiÄŸi, son noktaya gelindiÄŸi gibi bir durum olsaydÄ±, zaten baÅŸka bir ÅŸey olurdu. GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor. CHP, hiÃ§bir CHP'linin itiraz etmeyeceÄŸi ve yÃ¼kselmekte olan umudu bÃ¼yÃ¼k bir dalgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilecek bir adayÄ± tespitin arifesindedir."Â

- TOPLANTIDAN NOTLARÂ

Edinilen bilgiye gÃ¶re, toplantÄ±da, Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, diÄŸer partilerin genel baÅŸkanlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri hakkÄ±nda milletvekillerine bilgi verdi.Â

ArdÄ±ndan sÃ¶z alan milletvekilleri, CHP'nin mutlaka kendi adayÄ±nÄ± Ã§Ä±karmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi.Â

ToplantÄ±da, bazÄ± milletvekillerinin, cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel'i, Yalova Milletvekili Muharrem Ä°nce'yi, Ä°stanbul Milletvekili Ä°lhan Kesici'yi ve EskiÅŸehir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kerÅŸen'i Ã¶nerdiÄŸi belirtildi.Â

Milletvekillerini dinledikten sonra konuÅŸan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, "TÃ¼rkiye'nin ekonomisinin kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini" vurgulayarak, ekonomiden anlayan, ekonomi konusunda baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olmuÅŸ bir cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n belirlenmesinin Ã¶nemine iÅŸaret ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

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