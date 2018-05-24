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    CHP'de yumruklu kriz iddiası!

    Hürriyet Haber
    24.05.2018 - 07:54 | Son Güncelleme:

    CHP'nin İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve kendisi gibi Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Tezcan'ın genel merkezdeki odasında yumruklaştıkları iddia edildi. Yaşanan kavga olayı ile ilgili Özkan'dan açıklama geldi.

    CHP'de geçen pazar günü milletvekili aday listeleri son halini almadan büyük bir kavga yaşandığı iddia edildi. Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre, hazırlanan listelerde İzmir’den İstanbul’a kaydırıldığını gören İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın odasını bastı.

    'İZMİR SENİ İSTEMİYOR'

    CHP koridorlarındaki gerçekleştiği iddia edilen kavga şöyle gelişti: Kılıçdaroğlu, seçim bölgelerinde çalışmalarını tamamlayıp rapor hazırlayan komisyon üyeleriyle yaptığı toplantının ardından listeye son şeklini verdi. Kılıçdaroğlu listeyi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’la birlikte şekillendirdi. PM seçimlerinde delegelerden büyük destek gören Tuncay Özkan ani bir kararla İzmir’den İstanbul’a kaydırıldı. PM toplantısı için Genel Merkez’de bulunan Özkan bunu öğrenince çok sinirlendi. Tezcan’ın odasına giren Özkan, neden İstanbul’a kaydırıldığını sorduktan sonra küfür etmeye başladı. Tezcan ise, “Sizi İzmir İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu istemiyor” yanıtını verdi. Bu cevap üzerine Özkan, Tezcan’a yumruk salladı. İkilinin kavgası güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.

    'BÖYLE BİR ŞEY YOK'

    Konuyla ilgili Odatv'ye açıklama yapan Özkan, yaşandığı iddia edilen kavga olayını yalanladı. Özkan, 'Böyle bir şey yok. Bülent, benim karanlık gün dostum. Cezaevi günlerimde beni en çok ziyaret eden insan. Bıraktım yumruklaşmayı ya da kavgayı aramızda meselenin tek bir sözü bile olmadı. Bu yalan manşetlerle seçim kampanyası sürdürüyorlar. Atmasyon, palavralarla iş yapıyorlar' dedi.

    Etiketler: HABER , haberler , gündem
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