CHP'de yoğun nisan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 ve 5 Nisan’da 10’ar kişilik gruplar halinde CHP’li vekillerle görüşecek ve seçim stratejisine ilişkin görüşlerini alacak. Kılıçdaroğlu, 6 Nisan’da da Parti Meclisi toplantısına katılacak. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır tarafından, ‘2019’a Doğru Stratejik Değerlendirmeler’ konulu sunum yapılacak. Kılıçdaroğlu, 12 Nisan’da Konya’da belediye başkanlarını, 28-29 Nisan’da da Kayseri’de 81 il başkanını toplayacak. Toplantılarda partinin 2019’a kadar izleyeceği yol ve seçim stratejisi netleştirilecek.