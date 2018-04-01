Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>CHP'de yoğun nisan

    CHP'de yoğun nisan

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    01.04.2018 - 23:57 | Son Güncelleme:

    CHP MYK’nın bugün yapacağı toplantı sonrasında CHP’lileri nisan ayı boyunca yoğun bir mesai bekliyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 ve 5 Nisan’da 10’ar kişilik gruplar halinde CHP’li vekillerle görüşecek ve seçim stratejisine ilişkin görüşlerini alacak. Kılıçdaroğlu, 6 Nisan’da da Parti Meclisi toplantısına katılacak. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır tarafından, ‘2019’a Doğru Stratejik Değerlendirmeler’ konulu sunum yapılacak. Kılıçdaroğlu, 12 Nisan’da Konya’da belediye başkanlarını, 28-29 Nisan’da da Kayseri’de 81 il başkanını toplayacak. Toplantılarda partinin 2019’a kadar izleyeceği yol ve seçim stratejisi netleştirilecek. 

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri