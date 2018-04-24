Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İYİ Parti'nin açıklamasının ardından CHP'de bu üç isim konuşuluyor

    İYİ Parti'nin açıklamasının ardından CHP'de bu üç isim konuşuluyor

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    24.04.2018 - 06:54 | Son Güncelleme:

    CHP’de cumhurbaşkanlığı seçimi için tartışılan çatı aday formülünden, İYİ Parti’nin dün akşam “Meral Akşener her durumda Cumhurbaşkanı adayı olacaktır” açıklamasıyla uzaklaşıldı.

    Kulislerde parlamento seçimleri için ittifak yapılması ve CHP’nin de cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkarması formülü tartışılmaya başlandı. Bunun üzerine partide cumhurbaşkanlığı adaylığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin adları geçiyor.

    PM’DE TARTIŞILACAK

    Kulislerde Büyükerşen’in hem sağ hem de sol seçmenden oy alabileceği ve bu nedenle CHP’nin elindeki en güçlü seçenek olduğu vurgulanıyor. CHP, cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini tartışmak için bugün PM’yi olağanüstü toplayacak. Toplantıda PM üyeleri cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini dile getirecek. Toplantıda üç ismin cumhurbaşkanı adayı olarak tartışılması bekleniyor.

    İYİ Partinin açıklamasının ardından CHPde bu üç isim konuşuluyor

    Karamollaoğlu önce Akşenerle sonra Gül ile görüşecekKaramollaoğlu önce Akşener'le sonra Gül ile görüşecek

    Etiketler: erken seçim , seçim , 24 Haziran , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri