CHP'de tüzük hazırlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısının ardından 81 il başkanı ve milletvekillerinden yeni tüzük önerileri alındı. Bu öneriler tasnif edilerek hazırlanan ön taslak tartışmaya açıldı. Ön taslakta önerilerine yer verilmediğini savunan bazı partililerden tepki geldi.



Ön taslakta milletvekili atama yetkisinin genişlediğini savunanlar, sadece bir milletvekili çıkaran illerde ön seçim yapılmamasını öneren maddeye itiraz etti, bu önerinin ‘antidemokratik bir uygulama olacağını savundu. Bu arada 2 Mart’ta yapılan PM ve milletvekillerinin katıldığı toplantıdan bir gün önce, 50’nin üzerinde milletvekilinin bir araya gelerek taslağa ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.



Toplantıda, bir grup “Parti içinde tüzüğe son şeklini verecek komisyona katılıp yön verelim” görüşünü savunurken, bazı milletvekilleri ise tüzük ön taslağına karşı deklarasyon yayınlamayı savundu.



