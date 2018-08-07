CHP'de son durum dikkat çekti! İnce güçleniyor…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP'de son durum dikkat çekti! İnce güçleniyor…
GeriGündem CHP'de son durum dikkat çekti! İnce güçleniyor…
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
AA
07.08.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

CHP'de son durum dikkat çekti! İnce güçleniyor…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP'de son durum dikkat çekti! İnce güçleniyor…

CHP'de son yıllarda yaşanan kurultay süreçleri, parti içi muhalefetin güçlendiğini ortaya koyuyor. Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına ilk çıktığında 415, ikincisinde 447 oy aldı. 24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay için imza toplayan İnce'ye yakın isimlerin, Genel Merkezin açıklamasına göre 569 imza toplaması dikkati çekti.

CHP'de son yıllarda yaşanan kurultay süreçleri, parti içi muhalefetin gücünü artırdı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına ilk kez 5 Eylül 2014'te gerçekleştirilen 18'inci Olağanüstü Kurultay'da çıktı.     

Bu kurultayda, delegelerinin 177'sinin imzasıyla genel başkanlığa aday olan İnce'nin 415 oy alması dikkati çekti. Kılıçdaroğlu'nun 740 oyla koltuğunu koruduğu kurultayda, İnce'nin aldığı oy sürpriz oldu.     

Delege yapısındaki hareketlilik nedeniyle bu süreçte işi sıkı tutan CHP Genel Merkezi, daha sonra 16-17 Ocak 2016'ta 35'inci Olağan Kurultay'a gitti.     

Seçime tek aday olarak giren Kılıçdaroğlu, bin 238 delegenin 990'ının oyuyla yeniden genel başkanlığa seçildi.     

CHP'nin bu yıl 3-4 Şubat'ta gerçekleştirilen 36'ncı Olağan Kurultayı'nda ise Muharrem İnce yeniden Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı.     

Mükerrer imza tartışmasının da yaşandığı kurultayda, bin 266 delegenin bin 253'ü oy kullandı. İnce, geçerli bin 237 oyun 447'sini alırken, Kılıçdaroğlu ise 790 oy alarak yeniden genel başkan seçildi.     

Kemal Kılıçdaroğlu, böylece 4'ü olağanüstü, çoğu da seçimli olmak üzere girdiği 7 kurultaydan da başarıyla ayrıldı. Muharrem İnce ise rakip olduğu iki kurultayda da kaybetti.     

DEĞİŞİM TALEBİ ARTTI   

24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, yüzde 30,64 oy aldı.     

Seçim sürecinde, "kaybetse de CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağını" açıklayan İnce için bazı delegeler harekete geçti.     

Olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayan İnce'ye yakın isimler, "630 imzaya ulaşıp, genel merkeze teslim ettiklerini" ifade etmelerine rağmen Genel Merkez bu rakamın 569'da kaldığını belirtti.     

Genel Merkezin açıkladığı rakamlar dikkate alındığında olağanüstü kurultay için gerekli olan 622 sayısı elde edilemese de son kurultayın ardından parti içi muhalefetin arttığı görülüyor.     

CHP'DE 36'SI OLAĞAN 55 KURULTAY YAPILDI

Türk siyasi tarihinde "kurultaylar partisi" olarak adlandırılan CHP'de bugüne kadar 36'sı olağan olmak üzere, 55 kurultay gerçekleştirildi.     

3-4 Şubat'ta 36'ncı Olağan Kurultayı'nı gerçekleştiren CHP, son olarak 9-10 Mart'ta tüzük değişikliğini içeren 19'uncu Olağanüstü Kurultayı'nı yapmıştı.     

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor.     

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı.     

Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.     

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu.     

Kılıçdaroğlu, partinin 7'nci genel başkanı olarak görevine devam ediyor.     

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33'üncü Olağan Kurultay'da oturmuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (07.08.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika… Bedelli askerlikle ilgili ilk rakam açıklandı

Genç kadının feci sonu

Belediye Başkanı aldıkları kararı böyle açıkladı

Yaşlı kadın doğum gününde ölü bulundu