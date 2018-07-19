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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
19.07.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

CHP'de son dakika kurultay açıklaması

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer yeterli imza varsa buyursun gelsinler, gereğini yaparız. En fazla 470 imzaya ulaşılacağını tahmin ediyorum. Herhangi bir şekilde kurultayın toplanacağına ihtimal vermiyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinde olağanüstü kurultay için imza toplanmasına ilişkin, "Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır." dedi. Özkan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kurultay taleplerinin, sayıların yarıştırılacağı, basın toplantılarıyla tabanın meşgul edileceği bir noktaya getirilmemesi gerektiğini bildirdi. Kurultayın nasıl toplanacağının parti tüzüğünde açık olduğunu belirten Özkan, "Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Biz bu hakka sonuna kadar saygılıyız. Yeterli imza varsa, genel merkezimiz bunları teslim almaya ve gereğini yapmaya hazırdır." ifadesini kullandı. CHP'nin iç sorunlarını kamuoyunun gündeminde tutmanın partiye zarar verdiğini vurgulayan Özkan, CHP tabanının, Türkiye'nin sorunlarıyla ve yaklaşan yerel seçimle ilgili çalışma yapması gerektiğini aktardı. Özkan, tabanın ve delegenin iradesine karşı çıkacak, ona "hayır" diyecek herhangi bir tutumun söz konusu olamayacağının altını çizdi.

'BOYNUMUZ KILDAN İNCE'

Açıklamasının ardından Özkan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Muharrem İnce'ye yakın isimler en son '540 imzaya ulaştıklarını' ifade ettiler. Sizde de bir rakam var mı?" sorusu üzerine Özkan, "Bize gelen herhangi bir noter belgesi yok. Genel Merkez'e noterden tasdikli 'Kongre istiyorum' diye bir delege imzası gelmedi. İl ve ilçe başkanlarımızdan gelen verileri değerlendirdiğimizde arkadaşlarımızın 438 kadar imza toplayabildiklerini görüyoruz. Maksimum olarak 470 rakamına ulaşabileceklerini düşünüyoruz. Ben, kongre toplanabilecek sayıya ulaşılabileceğini düşünmüyorum." dedi.

Özkan, CHP tabanının Türkiye'nin gündemini izlediğini, bir yerel seçimin olduğunu belirterek, "Böyle bir isteğe (olağanüstü kurultay) delegemizin 'evet' diyebileceğini düşünmüyorum ama delegemiz böyle bir şeye 'evet' derse boynumuz kıldan incedir. O ne derse onu yaparız." ifadesini kullandı.

'KURULTAY İSTEĞİ AYRIŞMA GÖSTERGESİ DEĞİLDİR'

"Parti yönetiminin delegelere baskı yaptığı" iddialarına ilişkin Özkan, şu görüşlere yer verdi:

"Muhalefetin delegelerle konuşması ne kadar doğru ve doğalsa, Genel Merkez yönetiminin delegelerle konuşması da doğal bir şey ama hiç kimse bizim delegemiz üzerinde bir baskı, algı operasyonu yürütemez. Burası CHP. Burası Türkiye'yi karartmak, geleceğini yok etmek isteyen siyasi görüşlerle mücadele edenlerin yuvası. Bu partinin delegesine hiç kimse baskı yapamaz. Haddi de değil, hakkı da değil. Bu partiye dışarıdan müdahale etmek isteyenler haddini bilecek. İçeriden delegemiz istediği her şeyi yapabilir, arkadaşlarımız her faaliyette bulunabilirler. Yaşar Tüzün ve diğer arkadaşlar bizim arkadaşlarımız. Biz, AKP karanlığına karşı, Türkiye'yi Atatürk aydınlığından, çağdaş aydınlıktan koparmak isteyen her mücadeleye karşı arkadaşlarımızla omuz omuza mücadele ederiz. Kurultay isteği bu partide bir ayrışma göstergesi değildir."

"Yeterli imza toplanamasa dahi Genel Merkez bunu bir güven oylaması gibi düşünüp kurultay toplayabilir mi?" sorusuna Özkan, "6 ay önce bir güven oylamasından çıktık. Orada yetki almış bir kuruluz. Bununla ilgili bir güven oylaması ihtiyacı içerisinde değiliz." yanıtını verdi. 

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