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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
17.08.2018 - 22:53, Son Güncelleme:

CHP’de şimdi de disiplin tartışması

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’de şimdi de disiplin tartışması

CHP’de kurultay için imza atan bazı partililerin disipline verileceği iddiaları üzerine Muharrem İnce, “Yüreğiniz varsa disipline beni gönderin” diye tepki gösterdi. Ancak genel merkez, disiplin iddiasının doğru olmadığını savundu.

CHP’de olağanüstü kurultay talebine ilişkin hareketlilik muhaliflerin gerekli imzayı bulamaması üzerine biterken, Samsun’dan gelen disipline sevk talebi haberleri, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Samsun’da olağanüstü kurultay için imza veren eski il başkanı ve kurultay delegesi avukat Tufan Akcagöz ile 6 partili hakkında disiplin süreci başlatıldığı iddiaları gündeme geldi.

YÜREĞİNİZ VARSA
CHP’li Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu habere tepki göstererek “Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz. Olağanüstü kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin” diye sert bir mesaj verdi.

AKCAGÖZ: İL BAŞKANININ İŞGÜZARLIĞI
Ancak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtilen Akcagöz, Hürriyet’e, basın açıklaması yaparak partide değişim ve olağanüstü kurultay talebini dile getirdiğini belirterek, bunun üzerine CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak’ın kendisi ve arkadaşları hakkında disiplin işlemi başlatılması için genel merkeze bir yazı yazdığını söyledi. Akcagöz, “İl başkanımız yönetim kurulu kararı olmaksızın keyfi tutumuyla bir yazı yazıyor ve disipline verilmemizi istiyor. Tamamıyla il başkanının işgüzarlığı. Anlamsız, hukuki zemini olmayan bir talep. Ancak genel merkez herhangi bir işlem yapmış değil, yapacağını da sanmıyorum. Çünkü genel merkezle de görüştüm, onlar da benim gibi düşünüyor. Bu durum, genel merkezimizi de töhmet altında bıraktı. Bizim parti anayasamız tüzüğümüz, il başkanı şahsi düşünceleri ile disiplin süreci başlatamaz. Partimizi de yaraladı” dedi.

PARTİ YÖNETİMİ: DİSİPLİNE SEVK YOK
Parti yetkilileri de Samsun’da yaşananlarla ilgili disipline sevki gerektirecek hiçbir şey olmadığını belirttiler. Yapılan açıklamada hakaret bulunmadığını belirten parti yetkilileri, şu ana kadar da siyasi gerekçelerle disipline verilen tek bir isim olmadığını savundular. Yetkililer, “Tüzükte belirtilen parti suçları ve ağır hakaretler hariç. Hakareti affetmeyiz. Her olay farklı değerlendirilir. Ama asla siyasi nedenlerden dolayı CHP’de disiplin işlemi yapılamayacaktır, çünkü siyasi eleştiri CHP’nin kültüründe vardır” değerlendirmesini yaptı.

CHP’de şimdi de disiplin tartışması

‘LİSELİLER’ KAMPINDA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de düzenlenen ‘Halkçı Liseliler Eğitim ve Dayanışma Kampı’na katıldı. Kılıçdaroğlu’nu, kampın düzenlendiği Gülşehir ilçesindeki otelin önünde, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Kamp, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. NEVŞEHİR/AA

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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