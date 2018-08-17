CHP’de şimdi de disiplin tartışması

CHP’de olağanüstü kurultay talebine ilişkin hareketlilik muhaliflerin gerekli imzayı bulamaması üzerine biterken, Samsun’dan gelen disipline sevk talebi haberleri, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Samsun’da olağanüstü kurultay için imza veren eski il başkanı ve kurultay delegesi avukat Tufan Akcagöz ile 6 partili hakkında disiplin süreci başlatıldığı iddiaları gündeme geldi.

YÜREĞİNİZ VARSA

CHP’li Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu habere tepki göstererek “Cumhurbaşkanı adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz. Olağanüstü kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza olağanüstü kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disiplin kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin” diye sert bir mesaj verdi.

AKCAGÖZ: İL BAŞKANININ İŞGÜZARLIĞI

Ancak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği belirtilen Akcagöz, Hürriyet’e, basın açıklaması yaparak partide değişim ve olağanüstü kurultay talebini dile getirdiğini belirterek, bunun üzerine CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Kundak’ın kendisi ve arkadaşları hakkında disiplin işlemi başlatılması için genel merkeze bir yazı yazdığını söyledi. Akcagöz, “İl başkanımız yönetim kurulu kararı olmaksızın keyfi tutumuyla bir yazı yazıyor ve disipline verilmemizi istiyor. Tamamıyla il başkanının işgüzarlığı. Anlamsız, hukuki zemini olmayan bir talep. Ancak genel merkez herhangi bir işlem yapmış değil, yapacağını da sanmıyorum. Çünkü genel merkezle de görüştüm, onlar da benim gibi düşünüyor. Bu durum, genel merkezimizi de töhmet altında bıraktı. Bizim parti anayasamız tüzüğümüz, il başkanı şahsi düşünceleri ile disiplin süreci başlatamaz. Partimizi de yaraladı” dedi.

PARTİ YÖNETİMİ: DİSİPLİNE SEVK YOK

Parti yetkilileri de Samsun’da yaşananlarla ilgili disipline sevki gerektirecek hiçbir şey olmadığını belirttiler. Yapılan açıklamada hakaret bulunmadığını belirten parti yetkilileri, şu ana kadar da siyasi gerekçelerle disipline verilen tek bir isim olmadığını savundular. Yetkililer, “Tüzükte belirtilen parti suçları ve ağır hakaretler hariç. Hakareti affetmeyiz. Her olay farklı değerlendirilir. Ama asla siyasi nedenlerden dolayı CHP’de disiplin işlemi yapılamayacaktır, çünkü siyasi eleştiri CHP’nin kültüründe vardır” değerlendirmesini yaptı.

‘LİSELİLER’ KAMPINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de düzenlenen ‘Halkçı Liseliler Eğitim ve Dayanışma Kampı’na katıldı. Kılıçdaroğlu’nu, kampın düzenlendiği Gülşehir ilçesindeki otelin önünde, CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Kamp, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. NEVŞEHİR/AA