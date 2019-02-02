CHP'de PM’nin yeni üyesi Ekrem Kerem Oktay oldu
CHP’de İzmir’de belirlenen belediye başkan adaylarına tepki göstererek istifa eden Parti Meclisi Üyesi Sevda Erdan Kılıç’ın yerine PM’nin yeni üyesi Ekrem Kerem Oktay oldu.
Oktay’a son belediye başkan adaylarının belirleneceği bugünkü PM toplantısına katılabileceği bildirildi. Oktay, yaptığı açıklamada parti yönetimine muhalefet edeceğinin işaretini vererek “Parti Meclisi toplantısına resmi davet biraz önce tebliğ edildi. Parti Meclisi salonunda ‘sol arka’da 15’liler ile buluşmaya gidiyorum. 16’lı olacağız artık. Bugün PM toplantısında temelde 3 konumuz var.
Hukukun üstünlüğü, liyakat ve adalet. Kararlar hukuka uygun olmalı, partiye bir fazla oy kazandıracaklar ön safta yerini almalı ve kimse düşüncesi, inancı nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı. Bugün bu değerler için yerimizi alacağız” dedi.
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