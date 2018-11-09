CHP’de Öztürk krizi

Disipline sevk edilen Yılmaz, Meclis’teki basın toplantısında şöyle dedi:

SIKIYORSA AT BENİ

“Bütün seçimleri kaybedip koltuğunu terk etmeyen anlayış CHP politikası olamaz. Genel başkanlık konusunda bir hazırlığımın olduğunu biliyorsun. Hesabın; önümü kesmek, parti dışına itmek, beni şeytanlaştırmak. İstiyorsun ki Öztürk Yılmaz partiden defolup gitsin, çünkü sen beni rakip olarak görüyorsun, hızlı bir şekilde kamuoyunda sevilmemden, yükselişimden rahatsızsın. Partimde aşağılandım, yalnız kaldım, kimseden bir şey istemedim ama siz aşağılık bir işe imza attınız. Göreceksiniz defolup gideceksiniz, istifa etmiyorum kardeşim, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa, hadi bakalım at beni buradan, rezil ol, kepaze ol.”

BU ÜLKENİN DEĞERLERİ VAR

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, düzenlediği basın toplantısında Yılmaz’ı hedef alarak şöyle dedi: “Toplumun vicdanını yaralamış bir açıklama nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bu arkadaşımız şunu bilecek; Bu ülkenin değerleri var. İnanç değeri, bayrak değeri, Cumhuriyet değerleri, Atatürk değeri var. Nasıl ki Atatürk’e, Cumhuriyet’e söz söylenmesine karşıysak dinimizin, ibadetimizin bir simgesi olan ezanın Arapça okunmasına da CHP karşı olmadı, olmayacak.

ARKASINDA KİMLER VARSA...

Bugün ezanın Türkçe okutulması diye bir tartışmayı CHP milletvekili sıfatıyla yapmaya kalkmak, aslında üslubunun en berbat noktası burasıdır. Bu en tehlikeli duruştur, bu tehlikeli duruşun arkasında kimler varsa önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır. Bu durduk yere söylenmiş bir söz değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çabayı gösterirlerse göstersinler CHP, 31 Mart’ta haramilerin saltanatını yıkarak, yerelde iktidara gelecektir. Bunu hiç kimsenin engellemeye gücü yetmeyecektir.”

7 GÜNLÜK DİSİPLİN SÜRECİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, partili hiçbir milletvekilinin parti programı, seçim bildirgesi, yetkili organların aksine tutum sergileyemeyeceğini belirterek, “Milletimizin değer yargılarını küçümseyen bir anlayışla konuşamaz, partimizin kurumsal kimliğini küçük düşüren bir davranış içinde olamazlar” dedi.

Yılmaz’ın üslubuna da tepki gösteren Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerinin de disiplin dosyasına ekleneceğini, gerekirse MYK’nın da bilgilendirileceğini söyledi. Yedi günlük disiplin sürecinin işleyeceğini, savunması da alındıktan sonra gerekli kararın verileceğini belirten Özkoç, soru üzerine grup disiplin kurulunun ihraç kararı alabildiğini de anımsattı.