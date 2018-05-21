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    CHP'de o isimler yeniden listeye alınacak mı?

    Aysel ALP/ANKARA
    21.05.2018 - 14:46 | Son Güncelleme:

    Milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etme süresinin sonuna yaklaşırken kulislerde en merak edilen partilerden biri CHP oldu.

    CHPde o isimler yeniden listeye alınacak mıHalen milletvekili olan Eren Erdem, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker ile Muharrem İnce’nin ekibinde yer alıp listeye giremeyen bazı isimlerin yeniden aday listesine alındığı iddia edildi.

    Ancak edinilen bilgiye göre şu saat itibariyle Eren Erdem, Ali Şeker ve Barış Yarkadaş’ın yeniden aday gösterilmesi söz konusu değil.

    Muharrem İnce’ye yakın olup da listeye giremeyen 10 isimden ise üç ismin yeniden listeye alınabileceği konuşuluyor.

    Ancak bu isimlerin kimler olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

    CHP’de aday listesine son şeklini verme çalışmasının halen devam ettiği belirtiliyor.

     

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    Etiketler: Ankara , liste , gündem
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