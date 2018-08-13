CHP’de muhalefet içinde muhalefet

CHP’de parti içi muhalefet, kurultayın toplanmaması üzerine, yeni yol haritasını belirlemek üzere Ankara’da bir otelde dün bir araya geldi. Ancak bu toplantı CHP içi muhalefetteki kırılmayı ortaya koydu. Muhalefetin çağrısına destek verip olağanüstü kurultay için imza atan delegelerin yarısına yakını toplantıya katılmadı.

NE KIYMETİ VAR

Daha önce olağanüstü kurultay çağrısına imzalarıyla destek veren İzmir milletvekili Selin Sayek Böke ve eski İstanbul milletvekili İlhan Cihaner’in içinde yer aldığı ‘Gelecek İçin Biz’ grubu, Parti Meclisi (PM) üyeleri Hakkı Süha Okay, Erdal Aksünger, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıgil toplantıya katılmayanlar arasındaydı. Aksünger, katılmama gerekçesini Hürriyet’e, “Tüzük kurultayı toplanırsa, tüzüğün değiştirilmesi için destek veririm ama ülke çok kötü durumda. Pazartesi neye uyanacağımız belli değil. Şu an bir tüzük kurultayının ne kadar kıymeti var, bu soru işareti. Yapılması gereken şu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik yaparak partiyi toplaması” sözleriyle açıkladı.

Kurultay için imza veren isimlerden PM üyesi Hakkı Süha Okay’ın da bir süre önce Muharrem İnce ile görüşerek, “tartışmaların dindirilmesi ve yeni girişimlerin yerel seçim sonrasına bırakılması” yönündeki talebini ilettiği öğrenildi.

KIRILMANIN NEDENİ

Kulislerde muhalefette yaşanan kopuşun nedenleri birkaç başlıkta sıralanıyor. Bazı delegeler Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün ve PM üyesi Gaye Usluer’in de içinde yer aldığı çağrı heyetine tepki nedeniyle tüzük kurultayını desteklemeyeceğini dile getirirken, bu tepkinin nedeninin imza toplama sürecindeki yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) yaptığı değişikliğin de tepki nedeniyle imza veren delegelerin yeniden Genel Merkez’e yaklaşmasına neden olduğu kaydediliyor. Bazı partililer ise Türkiye’nin ekonomik krize sürüklendiğini ve bu dönemde tüzük kurultayı toplamanın zaman kaybı olacağını savunuyor.

YÖNETİCİLER KİRACI

MUHARREM İnce, toplantı öncesi girişte gazetecilerin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: “Atatürk’ün partisinin tapusu bütün millete aittir. Şu anda Sayın Genel Başkan’a ve MYK üyelerine ait değildir. Dolayısıyla partilerin yöneticileri kiracılardır. Ev sahibi biziz. Kiracı diyor ki ‘Ben evi tahliye etmeyeceğim’. Kötü, hor kullanıyorsun evi, bakımını yaptırmıyorsun, çatısı akıyor. ‘Hayır, tahliye etmeyeceğim’ diyor. Boşaltmıyor evi. Peki biz ev sahibi olarak evi tahliye etmiyor diye evi yakacak, yıkacak mıyız? Hayır. Arkadaşlara tavsiyem bu. Tamam, tahliye etmiyor olabilir. Kiracı, ‘Ben tanımıyorum, 700-800 imza da getirseniz kurultayı toplamıyorum’ diyor. Bunu millete anlatacağız.”