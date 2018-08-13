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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN/ANKARA
13.08.2018 - 00:34, Son Güncelleme:

CHP’de muhalefet içinde muhalefet

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’de muhalefet içinde muhalefet

CHP’de seçimli olağanüstü kurultay için imza toplama girişiminin başarısız olmasının ardından, parti içi muhalefette kırılma yaşandı. Muharrem İnce’ye yakın grubun yeni yol haritası belirlemek için yaptığı toplantıya imzacı delegelerin yarısı katılmazken “Türkiye krizdeyken tüzük kurultayı tartışılmaz. Yapılması gereken Kılıçdaroğlu’nun partiyi toplaması” değerlendirmeleri yapıldı.

CHP’de parti içi muhalefet, kurultayın toplanmaması üzerine, yeni yol haritasını belirlemek üzere Ankara’da bir otelde dün bir araya geldi. Ancak bu toplantı CHP içi muhalefetteki kırılmayı ortaya koydu. Muhalefetin çağrısına destek verip olağanüstü kurultay için imza atan delegelerin yarısına yakını toplantıya katılmadı.

NE KIYMETİ VAR

Daha önce olağanüstü kurultay çağrısına imzalarıyla destek veren İzmir milletvekili Selin Sayek Böke ve eski İstanbul milletvekili İlhan Cihaner’in içinde yer aldığı ‘Gelecek İçin Biz’ grubu, Parti Meclisi (PM) üyeleri Hakkı Süha Okay, Erdal Aksünger, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıgil toplantıya katılmayanlar arasındaydı. Aksünger, katılmama gerekçesini Hürriyet’e, “Tüzük kurultayı toplanırsa, tüzüğün değiştirilmesi için destek veririm ama ülke çok kötü durumda. Pazartesi neye uyanacağımız belli değil. Şu an bir tüzük kurultayının ne kadar kıymeti var, bu soru işareti. Yapılması gereken şu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik yaparak partiyi toplaması” sözleriyle açıkladı.

Kurultay için imza veren isimlerden PM üyesi Hakkı Süha Okay’ın da bir süre önce Muharrem İnce ile görüşerek, “tartışmaların dindirilmesi ve yeni girişimlerin yerel seçim sonrasına bırakılması” yönündeki talebini ilettiği öğrenildi.

KIRILMANIN NEDENİ

Kulislerde muhalefette yaşanan kopuşun nedenleri birkaç başlıkta sıralanıyor. Bazı delegeler Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün ve PM üyesi Gaye Usluer’in de içinde yer aldığı çağrı heyetine tepki nedeniyle tüzük kurultayını desteklemeyeceğini dile getirirken, bu tepkinin nedeninin imza toplama sürecindeki yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) yaptığı değişikliğin de tepki nedeniyle imza veren delegelerin yeniden Genel Merkez’e yaklaşmasına neden olduğu kaydediliyor. Bazı partililer ise Türkiye’nin ekonomik krize sürüklendiğini ve bu dönemde tüzük kurultayı toplamanın zaman kaybı olacağını savunuyor.

YÖNETİCİLER KİRACI

MUHARREM İnce, toplantı öncesi girişte gazetecilerin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: “Atatürk’ün partisinin tapusu bütün millete aittir. Şu anda Sayın Genel Başkan’a ve MYK üyelerine ait değildir. Dolayısıyla partilerin yöneticileri kiracılardır. Ev sahibi biziz. Kiracı diyor ki ‘Ben evi tahliye etmeyeceğim’. Kötü, hor kullanıyorsun evi, bakımını yaptırmıyorsun, çatısı akıyor. ‘Hayır, tahliye etmeyeceğim’ diyor. Boşaltmıyor evi. Peki biz ev sahibi olarak evi tahliye etmiyor diye evi yakacak, yıkacak mıyız? Hayır. Arkadaşlara tavsiyem bu. Tamam, tahliye etmiyor olabilir. Kiracı, ‘Ben tanımıyorum, 700-800 imza da getirseniz kurultayı toplamıyorum’ diyor. Bunu millete anlatacağız.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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