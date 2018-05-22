CHP'de listeye son dakika ayarı

CHP Parti Meclisi’ne (PM) sunulan ve kulislere yansıyan aday listesi büyük tartışmalara yol açarken yerini beğenmeyen bazı isimler adaylıktan çekildi, il ve ilçe örgütlerinde istifalar oldu. Fikri Sağlar ve Emre Yılmaz’ın milletvekili adayı gösterilmemesine tepki olarak Mersin’de il ve 13 ilçe örgütü istifa etti. Genel Merkez hemen boşalan yerlere atama yaptı. Liste pazarlıkları saat 16.00’ya kadar sürdü. Listeye tepki gösteren bazı milletvekilleri ile il ve ilçe örgütleri Genel Merkez’e gelerek görüşmelerde bulundu.

ŞEKER YENİDEN LİSTEDE

İtirazlar sonuç getirdi. PM toplantısında listelerde rötuş yapma yetkisi alan Kılıçdaroğlu, itirazlar doğrultusunda bazı küçük değişiklikler yaptı. Listede yer verilmeyen İstanbul Milletvekili Ali Şeker, PM ve MYK’nın ortak talebi doğrultusunda İstanbul 2’nci bölge 8’inci sıradan listeye girdi, Tuncay Özkan ve Ünal Çeviköz’ün yerleri değiştirildi. Daha önce İzmir’den aday gösterilen Ünal Çeviköz, YSK’ya gönderilen listede İstanbul’a kaydırılırken, İstanbul’dan aday gösterilen Tuncay Özkan İzmir’de ikinci bölge birinci sıraya yazıldı. Özkan Yalım ise Uşak’ta üçüncü sıradan birinci sıraya çekildi.

DUDU YERİNE ESKİ EŞİ

Hatay’da ilk açıklanan listedekiler YSK’ya verilen listede yer almadı. Listede yer alamayan Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun kısa bir süre önce boşandığı eski eşi Suzan Şahin son anda 2’inci sıraya yazıldı. Aday olabilmek için görevinden istifa eden eski Hatay il başkanı Servet Mullaoğlu eski listede 1’inci sırada yer alırken, YSK’ya verilen listede Mullaoğlu’nun yerine daha önceki il başkanı Mehmet Güzelmansur yazıldı.

MECLİS’TE YENİ YÜZLER

Kılıçdaroğlu, listelerde yeni yüzlere de yer verdi. KHK ile ihraç edilen Prof. Yüksel Taşkın İstanbul 1’inci bölge 18’inci sıradan aday gösterildi. ODTÜ’den istifa eden Prof. Tarık Şengül ise Ankara’da 1’nci bölge 8’inci sırada yer aldı. Kılıçdaroğlu’nun Ekonomiden ve İş Dünyası ile İlişkilerden Sorumlu Harvard School of Kennedy’nin Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programını bitiren Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay Ankara’dan, adı İstanbul İl Başkanlığı için de geçen öğretim üyesi Doç. Yunus Emre İstanbul’dan seçilecek yerden listeye girdi. Yine aynı şekilde Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve eski dekanı Ahmet Ersen Özsoy ve PM üyesi Gamze Taşcıer Ankara, PM üyesi Sera Kadıgil İstanbul’dan aday gösterildi. Kılıçdaroğlu, memleketi Tunceli’yi ise Polat Şaroğlu’na emanet etti.

HANÇERLİ LİSTEDE

CHP listelerinde üç engelli aday yer aldı. Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı avukat Turan Hançerli İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan aday gösterildi. İstanbul 3’üncü Bölge 15’inci sıradan Sinan Karahan, İstanbul 1’inci bölge 33’üncü sırada Aylin Sarıtaş yer aldı.

SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ

Kılıçdaroğlu, en büyük değişikliği ise Akdeniz Bölgesi’nde yaptı. Mersin, Muğla, Gaziantep ve Adana’da mevcut milletvekillerinin hiçbirisine listede yer verilmezken Hatay’da ise sadece bir milletvekili yerini korudu. Hastanede tedavi gören Deniz Baykal’ın liste başı olduğu Antalya’da 5 milletvekilinden 3’ü aday gösterilmedi. Afyon, Amasya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Kayseri, Kocaeli, Niğde, Ordu, Sakarya aynı vekillerle devam ederken, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan liste dışı bırakıldı. İzmir’de 13 milletvekilinin 5’i, İstanbul’da 27 vekilin 12’si, Ankara’da 10 milletvekilinin 3’ü gitti.

KURMAYLARINI KORUDU

Kılıçdaroğlu, MYK’nın 18 üyesinin tamamını seçilecek yerlerden listeye aldı. Tutuklu bulunan eski İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise İstanbul 2’inci bölge 1’inci sıradan aday gösterildi. İYİ Parti’nin seçimlere katılabilmesi için Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İYİ Parti’ye geçen, ardından da CHP’ye geri dönen 15 milletvekili seçilecek yerlerden aday gösterildi. Kılıçdaroğlu ise İzmir ikinci bölge birinci sıradan aday oldu.

ESKİ VEKİLLERE YER YOK

Aralarında Umut Oran, Hakkı Süha Okay gibi isimlerin bulunduğu eski milletvekilleri listeye alınmazken, Sivas, Adana, Muğla, Hatay, Kırıkkale, Sivas başta olmak üzere onlarca yerde listenin birinci sıraları il başkanı kökenli siyasetçilere verildi.

Başvuru yapmayan milletvekilleri

Bihlun Tamaylıgil, Dursun Çiçek, Zekeriya Temizel, Aydın Uslupehlivan, Ceyhun İrgil, Melike Basmacı, Aytuğ Atıcı.

9’uncu sıradan 1’inci sıraya

KHK ile üniversiteden ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, İstanbul birinci bölge birinci sıradan aday gösterildi. Kaboğlu ilk açıklanan listede 9’uncu sıradayken son anda birinci sıraya taşındı.

İnce’nin ekibinden sadece 3 kişi

ADAY listeleri vekillerde hayal kırıklığı yarattı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve adaylık için başvurmayan 7 isimle birlikte 58 milletvekili listelerde yer alamadı. Genel başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu’nun karşısında aday olan İnce’yi destekleyen isimler ve son tüzük kurultayında yönetime isyan bayrağı açan milletvekillerine listelerde yer verilmedi.

İNCE’NİN SESİ KISILDI

İnce’nin ekibinden ise sadece 3 kişinin listede yer aldı. Bu duruma tepki gösteren İnce’nin, ses kısıklığını gerekçesiyle Bartın ve Zonguldak mitinglerini ertelediğini açıklaması dikkat çekti. İptal kararının ardından Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İnce, kendisine yakın bazı isimlere listelerde yer verilmesini istedi. Görüşmenin sonrasında İnce, ertelediği Bartın ve Zonguldak mitinglerini yaptı.

EN GENÇ ADAY GÜL

CHP’nin listelerinde 463 erkek, 137 kadın aday, 48 de 30 yaş altı genç aday yer aldı. Kadın ve genç adayların sayısının az olması eleştirilere neden oldu. CHP’nin en genç milletvekili adayı 1999 doğumlu 18 yaşında İsmail Hakkı Gül oldu. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ün oğlu olan Gül, Antalya’dan 16’ıncı sıra adayı oldu. Baba Mustafa Gül, Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı pilotunun ailesine ev verilmesi teklifini gündeme getirmesinin ardından MHP’nin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmesi sonrası istifa ederek CHP’ye geçmişti.

EN FAZLA ÜNİVERSİTE MEZUNU

CHP adaylarının eğitim durumlarına bakıldığında da üniversite mezunlarının sayısı dikkat çekti. CHP’nin adaylarından 397’si üniversite mezunuyken, 98’i lise, 26’sı ortaokul, 16’sı ilkokul mezunu. 45 aday yüksek lisans 18 aday ise doktora seviyesinde eğitim almış.

CHP’nin adaylarının mesleklere göre dağılımı ise şöyle:

“108 avukat, 61 mühendis, 59 iş insanı, 47 serbest meslek, 40 doktor, 21 mali müşavir, 19 yönetici, 15 eczacı, 14 akademisyen ve 13 ekonomist.”

SAADET’TEN 6 İSİM LİSTEDE

‘MİLLET ttifakı’nda yer alan Saadet Partili 6 isme CHP listelerinden yer verildi. Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü sırasında doktorluğunu üstlenen, KHK ile üniversiteden ihraç edilen Nazır Cihangir İslam, Saadet kontenjanından İstanbul 3. bölge 9’uncu sıradan, akademisyen Prof. Hüseyin Emre Bağce İstanbul 1. bölge 11. sıra, Ahmet Yıldız Kayseri 2. sıra, Abdülkadir Karaduman Konya 2. sıra, Abdülkadir Çelebi Trabzon 2. sıra, Hüseyin Şahin Samsun 3. sıradan CHP listesinde Saadet kontenjanından aday oldu. Konya’da birinci sıranın Abdüllatif Şener’e verilmesi ve ikinci sıranın Saadet kontenjanına ayrılması partide tepkilere neden oldu.